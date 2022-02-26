Duyun Beni Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Duyun Beni
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Ağla gözlerim ağla zamanıdır
Aşkımın şimdi son baharıdır
Bu yağmur bu rüzgâr bu fırtına
Gönlümün isyanı feryadıdır
***
Ey sevgilim ey kaderim
Ey bu dünya ümitlerim
Duyun beni, duyun beni
***
Beni benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
Verin beni, verin beni
***
Ne baharda neşem
Ne gözümde yaş kaldı
Aşkın matemine sarin beni
Alin beni sarın beni
***
Bu aşkın hikayesi böyle bitti
Yoksulluk beni benden senden etti
Gönlüme sev diyen kadere bak
Aşkımı ömrüme haram etti
***
Ey sevgilim ey kaderim
Ey bu dünya ümitlerim
Duyun beni, duyun beni
***
Beni benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
Verin beni, verin beni
***
Ne baharda neşem
Ne gözümde yaş kaldı
Aşkın matemine sarin beni
Sarin beni, duyun beni
Alin beni, verin beni