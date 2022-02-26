Orhan Gencebay

Ağla gözlerim ağla zamanıdır Aşkımın şimdi son baharıdır Bu yağmur bu rüzgâr bu fırtına Gönlümün isyanı feryadıdır *** Ey sevgilim ey kaderim Ey bu dünya ümitlerim Duyun beni, duyun beni *** Beni benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız Verin beni, verin beni *** Ne baharda neşem Ne gözümde yaş kaldı Aşkın matemine sarin beni Alin beni sarın beni *** Bu aşkın hikayesi böyle bitti Yoksulluk beni benden senden etti Gönlüme sev diyen kadere bak Aşkımı ömrüme haram etti *** Ey sevgilim ey kaderim Ey bu dünya ümitlerim Duyun beni, duyun beni *** Beni benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız Verin beni, verin beni *** Ne baharda neşem Ne gözümde yaş kaldı Aşkın matemine sarin beni Sarin beni, duyun beni Alin beni, verin beni