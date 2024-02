Orhan Gencebay

Efkar Bastı Gönlüme Efkâr bastı gönlümü, yine feryat ediyor Senden gelen dert ile sana hitap ediyor Sen açtın bu yarayı, dermanını ver artık Yıllardır bekliyorum, geleceksen gel artık Geleceksen gel artık Yeter, yeter, bu ayrılık yeter Yeter, yeter, bu kadar naz yeter Ben de bir kalp taşıyorum Sevgilim, yeter "Kalp kalbe karşı" derler, seviyorsan bilirsin Vicdanını dinlersen merhamete gelirsin Sen açtın bu yarayı, dermanını ver artık Yıllardır bekliyorum, geleceksen gel artık Geleceksen gel artık Yeter, yeter, bu ayrılık yeter Yeter, yeter, bu kadar naz yeter Ben de bir kalp taşıyorum Sevgilim, yeter Sevgilim, yeter

Bir Teselli Ver Bir teselli ver, bir teselli ver Yarattığın mecnuna bir teselli ver *** Sevenin halinden sevenler anlar Gel gör şu halimi bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam *** Bana ne gerek, bana ne gerek Senin aşkından başka bana ne gerek *** Aşkın zehir olsa yine içerim Yolun ecel olsa korkmam geçerim Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam

Vicdan Azabı Ne talihim güldü, ne de kaderim Her gün gibi bugün yine dünden beterim Bir yanda vicdanım, bir yanda sensin Aşkının mahkumu oldum, azap çekerim Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Yerden yere vursan yine Deli gibi seviyorum, seviyorum, seviyorum Kırmayalım günah, kalplerimizi Neden zehredelim söyle günlerimizi? Mutluluk seninle benim elimde Korkarım ki zalim kader ayırır bizi Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Biliyorsun ben de seni Deli gibi seviyorum, seviyordum, seviyorum

Ben Sevdimde Ne Oldu Sevme sevilmeden sevme Sevme inanmadan sevme Ben sevdim de ne oldu? Ben sevdim de ne oldu? *** Sevmek ıstırap demekmiş Sevmek her gün ölmekmiş Ben sevdim de ne oldu? Her günüm dertle doldu *** Bir zamanlar ben de aşkın sihrine kapılmıştım Bir vefasızın beni sevdiğini sanmıştım Terk edip de gitti beni ellerim boş kalmıştım Yalnızlığın böylesini ben ömrümde tatmamıştım Anladım ki bu aşkta ben aldanmıştım Ben aldanmıştım *** Nerde o yeminler nerde? Nerde gençliğim nerde? Hepsi bir hayal oldu Hepsi bir hayal oldu *** Zehri aşk diye tattıran Beni aşk ile kandıran Sevgilime ne oldu? Sevgilime ne oldu? *** Açık kaldı gönlümün aşkla dolu sayfası Bu hatıra ömrümün en acı hatırası Terk edip de gitti beni ellerim boş kalmıştım Yalnızlığın ömrümde ben hiç böyle tatmamıştım Anladım ki bu aşkta ben aldanmıştım Ben aldanmıştım

Hor Görme Garibi Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu şaşıran garip ne yapsın? *** Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır *** Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Sevenler Mesut Olmaz "Sevenler mesut olmaz" derlerdi inanmazdım "Sevenler mesut olmaz" derlerdi inanmazdım Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım *** Ben cefanın, kederin hem kışı hem yazıyım Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım Gel artık, dön artık Ömrümüz geçmeden canım sevgilim *** Günahım benim olsun, sevabım senin olsun Günahım benim olsun, sevabım senin olsun Diliyorum Mevla'dan "Her seven mesut olsun" Diliyorum Mevla'dan "Sevenler mesut olsun" *** Ben cefanın, kederin hem kışı hem yazıyım Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım Gel artık, dön artık Ömrümüz geçmeden canım sevgilim

Başa Gelen Çekilirmiş Başa gelen çekilirmiş çekemem diyemem Yar eliyle zehir verse içemem diyemem Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah Yeminim var senden başka sevemem, sevemem Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah Yeminim var senden başka sevemem, sevemem Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab Aşktan anlamayan aşka gülüp geçermiş Aşık olan gece gündüz dertten içermiş Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab Sevgili ya Rab

Her Cefa Beni Buldu Aşk deryasından bir yudum su ver Belki derdime şifa olur Vefa görmedim dünyadan Belki yardan vefa olur Belki yardan vefa olur Her cefa beni buldu yazık ömrüme Her cefa beni buldu yazık ömrüme Boşa geçiyor ömrüm Aşk bana haram oldu Boşa geçiyor ömrüm Aşk bana haram oldu Aşk bana haram oldu Aşkım gülse de benim yüzüme Gülmüyor artık bu gönlüm Dünyadan zevk almadan Geldi geçti bu ömrüm Geldi geçti bu ömrüm Her cefa beni buldu yazık ömrüme Her cefa beni buldu yazık ömrüme Boşa geçiyor ömrüm Aşk bana haram oldu Boşa geçiyor ömrüm Viran oldu bu gönlüm Viran oldu bu gönlüm

Severek Ayrılalım Bıraktım kaderime Aşkımızın sonunu Aradım bulamadım Mutluluğun yolunu *** Yoruldum koşa koşa Her ümidin peşinden Kırıldı ümitlerim Bu sonsuz bekleyişten *** Bırak artık kaderimle Kendi halime beni Vazgeçelim bu sevgiden Unutalım her şeyi *** Severek ayrılalım Aşka hasret kalalım Eğer mutlu olursak ah Yeniden barışalım Yeniden barışalım *** Sevmemiştim kimseyi Seni sevdiğim kadar Çekmemiştim kimseden Senden çektiğim kadar *** Olur mu sevgi diye Istıraba sarılmak Bu yol mutluluk yolu Tek çaremiz ayrılmak *** Sevmemiştim kimseyi Seni sevdiğim kadar Çekmemiştim kimseden Senden çektiğim kadar *** Olur mu sevgi diye Istıraba sarılmak Bu yol mutluluk yolu Tek çaremiz ayrılmak *** Bırak artık kaderimle Kendi halime beni Vazgeçelim bu sevgiden Unutalım her şeyi *** Severek ayrılalım Aşka hasret kalalım Eğer mutlu olursak ah Yeniden barışalım Yeniden barışalım *** Yeniden barışalım Yeniden barışalım

Bağrıma Taş Basarım Bir daha aşık olmak mı, tövbeler olsun Seviyorum seni dersem dilim tutulsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun *** Bana gülen benden besbeter olsun Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun Bana gülen benden besbeter olsun *** Bak yüzüme gül diyecek yüzün kalmadı Sana aşkı anlatacak sözüm kalmadı Senin için ölmeye lüzum kalmadı Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun *** Bağrıma taş bastım haberin olsun Bana gülen benden besbeter olsun Yemin ettim aşka tövbeler olsun