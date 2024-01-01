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7/24 Dinle Beni Biraz Anlasaydın

Beni Biraz Anlasaydın Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Beni Biraz Anlasaydın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Beni Biraz Anlasaydın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Biraz Anlasaydın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Beni Biraz Anlasaydın

  • El Hatırına

  • Beni Biraz Anlasaydın

  • Büyük Aşkımız

  • Elhamdülillah

  • En Büyük Duygu

  • Hem Çare Hem Dertsin

  • Ne Oldu Bize

  • O Sen Miydin

  • İkimizden Bir Kalmadı

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