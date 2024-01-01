Orhan Gencebay

-
Gel veda edelim, böyle gidilmez
Beraber yaşanan gün, gün hatırına
Düşman olmayalım, dost olmadıksa
Bir zaman tutuşan el, el hatırına
***
Düşman olmayalım, dost olmadıksa
Bir zaman tutuşan el, el hatırına
***
Belki bir yerlerde karşılaşırız
Ayrı olsak bile selamlaşırız
Kim bilir belki de biz barışırız
Pişmanlıkla bakan göz, göz hatırına
***
Kim bilir belki de biz barışırız
Pişmanlıkla bakan göz hatırına
***
Bende mi kabahat, sende mi bilmem
Ayrılık rüzgarı esti, esti severken
Bir veda busesi bırak giderken
Hep adını anan dil, dil hatırına
***
Bir veda busesi bırak giderken
Hep adını anan dil, dil hatırına
***
Belki bir yerlerde karşılaşırız
Ayrı olsak bile selamlaşırız
Kim bilir belki de biz barışırız
Pişmanlıkla bakan göz, göz hatırına
***
Kim bilir belki de biz barışırız
Pişmanlıkla bakan göz hatırına
-
Beni biraz anlasaydın darılmazdık
Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık
Belki sevmek yetersiz
Belki bu aşk kadersiz
Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık
Anlasaydık belki de ağlamazdık
***
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk talihsiz
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk talihsiz
***
Hani mâzi bağlıyordu
Anılar hep ağlıyordu
Hani gönlün seviyordu
***
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
***
Böyle mi tanıdın
Böyle mi anladın
Yıllardan beri beni
Kolay mı ayrılık
***
Unutmak veda etmek
Terk etmek seni
Ömrünce ızdırap
Ömrünce bin çile
***
Çekmek istemiyorsan
Son bir defa daha
Dinleyip de öyle git
Sevdiğim beni
***
Hala seni seviyorum
Mutluluğum diyorum
Ayrılık zor biliyorum
***
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
-
Bir varmış bir yokmuş diye başlayan
Masal oldu gitti büyük aşkımız
Yaşanmamış gibi bir gün son bulan
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Gezmedim sanki hiç elim elinde
Olmadı sanki hiç adın, adın dilimde
Bir yaprağa döndük rüzgar önünde
Sürüklenip gitti, gitti büyük aşkımız
***
Nerede başladı nerede bitti
Çılgınca severken kim, kim oyun etti
Unuttum önce kim kimi terk etti
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Uğrunda çekmişim aşk cefasını
Ne yazık el sürdü her sefasını
Önüme hasretten duvar örüldü
Hüsran oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Aşk diyerek kandım bir vefasıza
Olanlar kalbime bana oldu ya
Bir daha gelinmez yalan dünyaya
Ziyan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Nerede başladı nerede bitti
Çılgınca severken kim, kim oyun etti
Unuttum önce kim kimi terk etti
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
-
Biz de canız insanız billah
Biz de canız insanız billah
Doyduk derde Elhamdülillah
Doyduk derde Elhamdülillah
***
Geçti yıllar geldi geriye
Geçti yıllar geldi geriye
Ettiklerin günahtır vallah
Ettiklerin günahtır vallah
***
Ne dedim de darıldın bana
Ne dedim de darıldın bana
Ben affetsem etmez Allah
Ben affetsem etmez Allah
***
Doyduk doyduk derde doyduk
Aşk dediler seni bulduk
Sevdik yandık Elhamdülillah
Doyduk doyduk aşka doyduk
Doyduk doyduk derde doyduk
Hamdık piştik Elhamdülillah
***
Anlayana sivrisinek saz
Anlayana sivrisinek saz
Anlamayana davul zurna az
Anlamayana davul zurna az
***
Rabbin bize pay ettiğini
Rabbin bize pay ettiğini
Almak kolay versene biraz
Almak kolay versene biraz
***
Ha öldürdü öldürecek
Ha öldürdü öldürecek
Sendeki bu inat bu naz
Sendeki bu inat bu naz
***
Doyduk doyduk derde doyduk
Aşk dediler seni bulduk
Sevdik yandık Elhamdülillah
Doyduk doyduk aşka doyduk
Doyduk doyduk derde doyduk
Yandık piştik Elhamdülillah
-
En büyük duyguya, en büyük aşka
Sonunda elleri neden güldürüp gittin
Gözümde güneştin, gönlümde mabet
Baktığım güneşi birden, söndürüp gittin
Sen açtın sen kapat, gel bu sayfayı
Öldür içimdeki kara sevdayı
Ben sensiz bilemem, mutlu olmayı
Beni mutsuzluğa terkedip gittin
Ben sensiz bilemem, mutlu olmayı
Beni mutsuzluğa terkedip gittin
Beni mutsuzluğa neden terkedip gittin
Bu arzu bu dua kabul olmadı
Dualarımı isyana döndürüp gittin
Bana bir can borcun, kaldı unutma
Sen beni yaşıyorken öldürüp gittin
Sen açtın sen kapat gel bu sayfayı
Öldür içimdeki kara sevdayı
Ben sensiz bilemem mutlu olmayı
Beni mutsuzluğa terkedip gittin
Ben sensiz bilemem mutlu olmayı
Beni mutsuzluğa terkedip gittin
Beni mutsuzluğa neden terkedip gittin
-
Hem çare hem de dertsin
Sen hem bensin hem sensin
İsterim kaderimiz hiç değişmesin
Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra
Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin
***
Her damla gözyaşı sanki o feleğe
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
Her damla mutluluk sanki o yıllara
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
***
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun
Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel?
***
Gördüğün her güzellik seninle tamamlanır
En güzel mutluluklar ancak senle yaşanır
Ben aşık, ben kölenim, senin için ölenim
Sevmenin sevilmenin şimdi tam zamanıdır
***
Her damla mutluluk sanki o feleğe
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
Her damla gözyaşı sanki o yıllara
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
***
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun
Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel?
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
-
Gündüzlerden değil, gecelerden sor beni
Boşalan şişelerde, kadehlerde bul beni
Gündüzlerden değil, gecelerden sor beni
Boşalan şişelerde, kadehlerde bul beni
Ne aşkımızda ne de mazi denen bilmecede
Anlam kalmadı beni esir eden o gözlerde
Ne aşkımızda ne de mazi denen bilmecede
Sihir kalmadı beni esir eden o gözlerde
Hatırla dertli yılları, ne acılar paylaşmıştık
Hani bir çift seven vardı ayrılınca ağlamıştık
Ölüm ver ayrılık verme diye Tanrıma yalvarmıştık
Ne oldu sevgilim bize?
Gün gelir an gelir, dertte bir zevk de bir
Gün gelir en büyük dert bile zevk verir
Gün gelir an gelir, dertte bir zevk de bir
Gün gelir sevene sevmek de zor gelir
Aşkımız bitti desem yalan olur, biliyorum
Bir sen vardın ki, mazide onu seviyorum
Aşkımız bitti desem yalan olur, biliyorum
Bir sen vardın ki, mazide onu seviyorum
Hatırla dertli yılları; ne acılar paylaşmıştık
Hani bir çift seven vardı ayrılınca ağlamıştık
Ölüm ver ayrılık verme diye Tanrıma yalvarmıştık
Ne oldu, ne oldu bize?
-
O sen miydin bir zamanlar benim sevdiğim
O sen miydin dertlerini zevk edindiğim
Çok değiştin son günlerde bana sevdiğim
Yetmedi mi her arzuna boyun eğdiğim
Nerde o duygular nerde, nerede aşkın
Nerde o duygular nerde, hani o sevgin
Ya sen eski sevgili ol ya ben gideyim
Sen değilsin, sen değilsin, benim sevdiğim
Nerde ömrüm, nerde gülüm, canım verdiğim
Ne yaptıysam ne dediysem yaranamadım
Köle gibi peşindeydim hep adım adım
Hayatıma küstüm sana darılamadım
Aşkım benden güçlü imiş ayrılamadım
Nerde o duygular nerde, hani o sevgin
Nerde o duygular nerde, nerede aşkın
Ya sen eski sevgili ol ya ben gideyim
Sen değilsin, sen değilsin, benim sevdiğim
Nerde ömrüm, nerde gülüm, canım verdiğim
-
Su yüzüne çıktı her şey
Gerçek olan sır kalmadı
Su yüzüne çıktı her şey
Kutsal olan sır kalmadı
Öyle yıktı bu aşk bizi
İkimizden bir kalmadı
Öyle yıktı bu aşk bizi
İkimizden bir kalmadı
Bak, şimdi ikimiz de paramparça
Bak, şimdi ikimiz de kırık dökük
Nasıl da acılara boyun büktük
İkimizden bir kalmadı
İkimizden aman bir kalmadı
Anılar hep ağlar durur
Pişmanlıklar böyle böyle olur
Anılar hep kanar durur
Pişmanlıklar böyle böyle olur
Nerede o büyük gurur?
İkimizden bir kalmadı
Nerede o büyük bitmez gurur?
İkimizden bir kalmadı
Bak, şimdi ikimiz de paramparça
Bak, şimdi ikimiz de kırık dökük
Nasıl da acılara boyun büktük
İkimizden bir kalmadı
İkimizden aman bir kalmadı