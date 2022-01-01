Orhan Gencebay

El Hatırına Gel veda edelim, böyle gidilmez Beraber yaşanan gün, gün hatırına Düşman olmayalım, dost olmadıksa Bir zaman tutuşan el, el hatırına *** Düşman olmayalım, dost olmadıksa Bir zaman tutuşan el, el hatırına *** Belki bir yerlerde karşılaşırız Ayrı olsak bile selamlaşırız Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz, göz hatırına *** Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz hatırına *** Bende mi kabahat, sende mi bilmem Ayrılık rüzgarı esti, esti severken Bir veda busesi bırak giderken Hep adını anan dil, dil hatırına *** Bir veda busesi bırak giderken Hep adını anan dil, dil hatırına *** Belki bir yerlerde karşılaşırız Ayrı olsak bile selamlaşırız Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz, göz hatırına *** Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz hatırına

Ağla Yüreğim Öyle fazla sevmişsin şu beni Senden sonra sevgiler yetmedi *** Nasıl özlemişim nasıl muhtacım Düşündüğüm zaman hemen ağlarım Bakışınca konuşunca melekleri görürdüm *** Her şeyini hatırlar hala her halin kalbimde açar yüzün Şu yüreğimden acılar taştı yetmedi iki gözüm *** Ağla yüreğim ölene kadar ağla Aşkmış sedaymış yalan oldular bana Ağla yüreğim ölene kadar ağla Aşkmış sedaymış yalan oldular bana *** Senden bana kalan aşkın hiç bitmedi. Sanki bende değil götürdün kalbimi. Rüyalarıma gel sevindir beni. Uyanmasam keşke hep görsem seni. Çok özledim çok özledim sözler anlatamaz ki.

Al Gönlünü Ondan Al gönlünü ondan bana ver, bana ver Görmeden eller, görmeden eller Al gönlünü ondan bana ver, bana ver Görmeden eller, görmeden eller *** Yıllarım seni sevmekle geçti ahh Geçecek de geçecek de geçecek, geçecek Yıllarım seni sevmekle geçti ahh Geçecek de geçecek ah geçecek, geçecek *** Sevgilim gel artık dön bana gel bana Almadan eller, almadan eller Sen yalnız benim ol, benim ol güzelim Sarmadan eller sarmadan eller *** Yıllarım seni sevmekle geçti ahh Geçecek de geçecek ah geçecek, geçecek Yıllarım seni sevmekle geçti ahh Geçecek de geçecek ah geçecek, geçecek

Anma Arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni neden ismini andın? Anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş *** Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş *** Giden gelir mi? sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni, neden ismini andın? Anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş *** Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş

Aşk Bence Sen Demektir Aşk bence sen demektir Aşk gönülden sevmektir Seni öyle sevmişim ki Sen yoksan aşk yok demektir *** Aşk bence sen demektir Aşk gönülden sevmektir Seni öyle sevmişim ki Sen yoksan aşk yok demektir *** Bir ümittin gözlerimde Ümitsizce aradığım Varlığını hissederek Yıllar boyu yaşadığım Şimdi buldum Şimdi buldum *** Geçti ömrüm gel gel diye Hasretim aşka sevgiye Kıskanırım seni senden Vermem seni hiç kimseye *** Değmesin el eline Göz değmesin gözlerine Sonra nazar değer belki Sevgilim gönlümüze *** Ömrüme neşe geldi Derde veda edeli Seni görmeden sevmişim Kendimi bildim bileli *** Ömrüme neşe geldi Derde veda edeli Seni görmeden sevmişim Kendimi bildim bileli *** Hep şikâyet ediyordum Evvelce ben kaderimden Mutluluğa hasret idim Saklıyordu seni benden Şimdi buldum Şimdi buldum *** Geçti ömrüm gel gel diye Hasretim aşka sevgiye Kıskanırım seni senden Vermem seni hiç kimseye *** Değmesin el eline Göz değmesin gözlerine Sonra nazar değer belki Sevgilim gönlümüze

Aşk İnsanı Değiştirir Ödedim çoktan her şeyin bedelini Kusurum varsa aşk bağışlar beni Şimdi kalbim havai fişek gibi Patlıyor arka arkaya güneş gibi *** Sıcak sıcak, serin serin Ulaşılmaz ve çok derin Olsun ellerindeyim Canıma değsin *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Kapattım gitti geçmişin defterini Umut yükledim yarınla geleceği İzin almam gerekmiyor kimseden Yanındayken kendimde değilim ben *** Sıcak sıcak, serin serin Ulaşılmaz ve çok derin Olsun ellerindeyim Canıma değsin *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur

Aşkın Cehennem Olsa Bir daha ayrılmak yok bu son olsun sevgilim Neler çektim ah neler Allah'la ben bilirim Sensiz geçen günlerin acısını bana sor Senden uzakta olmak da sesinle olmak da zor *** Aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim Sana ulaşmak için ahh ne günahlar işledim *** Seninle ger gün böyle yan yana olmalıyım Uzanınca ellerim ahh elini tutmalıyım aradığım mutluluk gözlerinde gizlenmiş Bana sevgilim diyen ahh sesini duymalıyım *** Aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim. Sana ulaşmak için ahh ne günahlar işledim. Ne günahlar işledim, ne günahlar işledim.

Ben Bir Karar Verdim Ben bir karar verdim, seni göreceğim Aşkımı söyleyip seni seveceğim Adını diyeceğim, terini sileceğim Saçını keseceğim, sefanı süreceğim *** Seninle doldum taştım, içimi dökeceğim Diyeceğim ki sana güçlü bir zayıflığım var İçimi yakan ateşin seninle bir bağlantısı var Soracağım, sevgilin var mı? Nerelisin, kimsen var mı? Korkuyorum bir yandan, ya hayallerimi yıkarsan *** Deli olabilirsin Ya da fazla akıllı Ya da ne bileyim ben Problemli falan, anlayışsız *** Belki de mükemmelsin Ya da meleklerden saf Bilemiyorum, bilemiyorum Gönlüme cevap veremiyorum Ezberlediğim bir şiir gibi Sürekli seni sayıklıyorum *** Sana şarkı yazdım sabahın beşinde Yakınında yattım eski bir otelde Bilseydin keşke Bilseydin keşke *** Seni sevdiysem de kalben şüpheliyim İki laf edince belki biter derdim Yoksa aşk sessiz sessiz, büyüyor gizli gizli Sarıyor geceleri, yakıyor güneşleri *** Birkaç dakika yeter, görünür mesafeler Aşk için ölüp diriliyorum, hep önce sevdim Seni çok iyi tanımıyorum sevilmek için Soracağım, sevgilin var mı? Nerede doğdun, kimsen var mı? Korkuyorum bir yandan, ya hayallerimi yıkarsan *** Deli olabilirsin Ya da fazla akıllı Ya da ne bileyim ben Problemli falan, anlayışsız *** Belki de mükemmelsin Ya da meleklerden saf Bilemiyorum, bilemiyorum Gönlüme cevap veremiyorum Ezberlediğim bir şiir gibi Sürekli seni sayıklıyorum *** Sana şarkı yazdım sabahın beşinde Yakınında yattım eski bir otelde Bilseydin keşke Bilseydin keşke

Bülbül Havalanmış Bülbül havalanmış yüksekten uçar Has bahçe içinde gülüm var deyi Seni seven aşık serinden geçer Güzeller içinde yarim var deyi *** Ben seni severim sen de sev beni Mevlam bir kararda koymaz insanı *** Bir gün gelir sen de ararsın beni Şurda bir divane yarim var deyi *** Beni seni severim can ile candan İnsan kemlik bulmaz sevdiği yardan Canım esirgemem vallahi senden Götür sat pazarda kölem var deyi *** Karac'oğlan söyle karşı karadan. Hicap perdesini kaldır aradan.. Seni beni bir Mevla'dır yaradan. Büyüklenme hey kız güzelim deyi.

Dudaklarında Arzu Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim *** Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim *** Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim *** Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim

Gayrı Dayanamam Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür ya sen de gitme Aşkın ateşine de vay canım yakma sinemi Ya beni de götür ya sen de gitme Allah'ın aşkına da vay canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gitme *** Yâr bağrıma vurdun kızgın dağları Viran ettin mor sümbüllü bağları Sevdiğim geçmeden of gençlik çağlarım Ya beni de götür ya sen de gitme Sevdiğim geçmeden of gençlik çağlarım Ya beni de götür ya sen de gitme

Geleceyem Fikrim genə tamam sənin yanında Uça uça gələcəyəm "Gəl" desən Səndən ayrı bi' həsrət var canımda Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən Səndən ayrı bi' həsrət var canımda Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən *** Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən *** Sən gidəli artan ancaq göynəyim Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim Sən gidəli artan ancaq gömnəyim Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim *** Görsəm səni çox incidir, ölməyim Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən Görsəm səni çox incidir, ölməyim Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən *** Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Uça uça gələcəyəm "Gəl" desən *** Bilməm, belə görüşümüz bir güman Bizi üzüb yetişəcək dərd, kəma Mənim gibi or'da sən də ağlama Gözyaşımı siləyəcəm "Sil" desən Mənim kimi or'da sən də ağlama Gözyaşımı siləyəcəm "Sil" desən *** Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Yuxuma gir, öləcəyəm "Gəl" desən Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Sənin için gələcəyəm "Gəl" desən *** Sən gidəli artan ancaq göynəyim Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim Sən gidəli artan ancaq göynəyim Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim *** Görsəm səni çox incidir, ölməyim Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən Görsəm səni çox incidir, ölməyim Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən *** Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Sənin için gələcəyəm "Gəl" desən Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Uça uça gələcəyəm "Gəl" desən *** Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən *** Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən Sənin için gələcəyəm "Gəl" desən

Gözleri Kara Sevgilim Canım benim, elim kolum Seni sevmek ile övünüyorum Uzaklığın uzak olsun Yastığımızın rengi mavi olsun *** Günler güneşli, sevinçli Gece yıldızlı, ateşli Aşk böyle bir şey demek ki *** Gözleri kara sevgilim Ben senin için bir deliyim Kalbimin en hassas yeri Ben pişireyim yemeğini *** Sabahları sabah edelim Sen gitar çal, ben söyleyeyim İnce ayarım, ta içim Sen beni hep sev, ben öleyim *** Gözleri kara sevgilim Ben senin için bir deliyim Kalbimin en hassas yeri Ben pişireyim yemeğini *** Sabahları sabah edelim Sen gitar çal, ben söyleyeyim İnce ayarım, ta içim Sen beni hep sev, ben öleyim *** Seninle yeni bir hayat Yeryüzünde cennet gibi Sihirli dokunuşların Dudakların büyülü sanki *** Derin bir nehir kolların Akar gider korkularım Aşk kurtaran kahramanım *** Gözleri kara sevgilim Ben senin için bir deliyim Kalbimin en hassas yeri Ben pişireyim yemeğini *** Sabahları sabah edelim Sen gitar çal, ben söyleyeyim İnce ayarım, ta içim Sen beni hep sev, ben öleyim *** Gözleri kara sevgilim Ben senin için bir deliyim Kalbimin en hassas yeri Ben pişireyim yemeğini *** Sabahları sabah edelim Sen gitar çal, ben söyleyeyim İnce ayarım, ta içim Sen beni hep sev, ben öleyim *** Gözleri kara sevgilim Ben senin için bir deliyim Kalbimin en hassas yeri Ben pişireyim yemeğini *** Sabahları sabah edelim Sen gitar çal, ben söyleyeyim İnce ayarım, ta içim Sen beni hep sev, ben öleyim *** Gözleri kara sevgilim Ben senin için bir deliyim Kalbimin en hassas yeri Ben pişireyim yemeğini *** Sabahları sabah edelim Sen gitar çal, ben söyleyeyim İnce ayarım, ta...

Hata Benim Bilemedim kıymetini kadrini Hata benim, günah benim, suç benim Eliminen içtim derdin zehrini Hata benim, günah benim, suç benim Eliminen içtim derdin zehrini Hata benim, günah benim, suç benim *** Bir günden bir güne sormadım seni Körümüş gözlerim, görmedim seni Boşa Mecnun eylemişim ben beni Hata benim, günah benim, suç benim Boşa Mecnun eylemişim ben beni Hata benim, günah benim, suç benim *** Bilirim sevdiğim kendi özümden Gel deseydin gelir idim izinden Ben Mecnun olmuşum senin yüzünden Hata benim, günah benim, suç benim Ben Mecnun olmuşum senin yüzünden Hata benim, günah benim benim benim, suç benim

Kara Sevda Bir aşk için ölünür mü? Bak işte ben ölüyorum Bir aşk için ölünür mü? Bak işte ben ölüyorum *** Sevilmeden sevilir mi? Sevilmeden sevilir mi? Bak işte ben seviyorum Gözyaşımı döküyorum *** Kara sevda çekilir mi? Bak işte ben çekiyorum Kara sevda çekilir mi? Bak işte ben çekiyorum *** Aşka boyun bükülür mü? Aşka boyun bükülür mü? Bak işte ben büküyorum Gözyaşımı döküyorum *** Vefasız yâr gözlenir mi? Bak işte ben gözlüyorum Vefasız yâr gözlenir mi? Bak işte ben gözlüyorum *** Özlenmeden özlenir mi? Özlenmeden özlenir mi? Bak işte ben özlüyorum Yollarını gözlüyorum *** Bak işte ben özlüyorum Yollarını gözlüyorum Bak işte ben özlüyo...

Karahisar Kalesi Karahisar Kalesi yıkılır gelir Karahisar Kalesi yıkılır gelir Zülüf ak gerdana dökülür gelir, dökülür gelir Zülüf ak gerdana dökülür gelir, dökülür gelir *** Yiğidin sevdiği güzel olmasa Yiğidin sevdiği güzel olmasa Ömrü ardın sıra sökülür gelir, sökülür gelir Ömrü ardın sıra sökülür gelir, sökülür gelir *** Yayladan gel allı da gelin yayladan Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan Ver elini karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım Ver elini de karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım *** Sen bir koyun olsan, ben de bir kuzu Sen bir koyun olsan, ben de bir kuzu Meleyi meleyi getirsek yazı, getirsek yazı Meleyi meleyi getirsek yazı, getirsek yazı *** Karaymış alnıma yazılan yazı Karaymış alnıma yazılan yazı *** Yayladan gel allı da gelin yayladan Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan Ver elini karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım Ver elini de karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım

Kim Bilir Şimdi Nerdesin Kim bilir şimdi neredesin Hangi yabancı eldesin Kim bilir şimdi neredesin Hangi yabancı eldesin *** Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? *** Olmaz deme olmayan yok Sevip ayrılanlar ne çok Yalnız biz mi hata ettik Dünyada hatasız kul yok Yalnız biz mi hata ettik Dünyada hatasız kul yok *** Herkes bana unut diyor Unutmak kolay olmuyor Herkes bana unut diyor Unutmak kolay olmuyor *** Ne zaman ismini ansam Sanki dilim tutuluyor Ne zaman ismini ansam Sanki dilim tutuluyor *** Her aksam güneş batanda Baş başayım hatıranla Ne kadar zalim olsan da Yine seni seviyorum Ne kadar zalim olsan da Yine seni seviyorum

Seni Sevmek İştemiştim Seni sevmek istemiştim 20 yaşımdaki gibi Korkusuzca sevişmeyi, istemiştim her zerreni Aşkın arsız davetiyle, en kararlı hislerimle Utanmaz hayallerime yenilmiştim eskisi gibi *** O zamanki aşklar şimdiki yalnızlığımdan haklıydı O zamanki yalan şimdiki gerçeklerden çok farklıydı *** Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı? Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı? *** Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı? Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı? *** Okşadığın kedilerin mutluluğunu kıskandım İkimizi hayal ettim, aşkta hep hep acemiydim Kafeste kuşların gibi esirin olmak istedim Hiç bitmemiş heyecanım, farkındayım eskisi gibi *** O zamanki aşklar şimdiki yalnızlığımdan haklıydı O zamanki yalan şimdiki gerçeklerden çok farklıydı *** Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı? Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı? *** Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı? Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı? *** Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı

Tanrıdan Diledim Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek O yarin yüzünü bir daha görek aman aman Bir daha görek *** Gel aman aman yanıma kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın bir kara gözün Değer dünya malına *** Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman Dizinde yatmak Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman Dizinde yatmak Dizinde yatıpta yüzüne bakmak aman aman Yüzüne bakmak Dizinde yatıpta yüzüne bakmak aman aman Yüzüne bakmak *** Gel aman aman yanıma kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın bir kara gözün... Değer dünya malına

Üstüme Düşme Benim Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize hatıralar yetecek Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize hatıralar yetecek *** Bir gün bıkıp gidersen yakanda olur elim Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim Eğer bir gün bıkıp gidersen yakanda olur elim Allah'ını seversen üstüme düşme benim *** Kalbinde yer edersen yükün olurum senin Allah'ını seversen üstüme düşme benim Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize hatıralar yetecek Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize hatıralar yetecek Çekemezsin kahrımı yükün olurum senin Allah'ını seversen üstüme düşme benim Çekemezsin kahrımı yükün olurum senin Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim…