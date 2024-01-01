Orhan Gencebay

Elhamdülillah Biz de canız insanız billah Biz de canız insanız billah Doyduk derde Elhamdülillah Doyduk derde Elhamdülillah *** Geçti yıllar geldi geriye Geçti yıllar geldi geriye Ettiklerin günahtır vallah Ettiklerin günahtır vallah *** Ne dedim de darıldın bana Ne dedim de darıldın bana Ben affetsem etmez Allah Ben affetsem etmez Allah *** Doyduk doyduk derde doyduk Aşk dediler seni bulduk Sevdik yandık Elhamdülillah Doyduk doyduk aşka doyduk Doyduk doyduk derde doyduk Hamdık piştik Elhamdülillah *** Anlayana sivrisinek saz Anlayana sivrisinek saz Anlamayana davul zurna az Anlamayana davul zurna az *** Rabbin bize pay ettiğini Rabbin bize pay ettiğini Almak kolay versene biraz Almak kolay versene biraz *** Ha öldürdü öldürecek Ha öldürdü öldürecek Sendeki bu inat bu naz Sendeki bu inat bu naz *** Doyduk doyduk derde doyduk Aşk dediler seni bulduk Sevdik yandık Elhamdülillah Doyduk doyduk aşka doyduk Doyduk doyduk derde doyduk Yandık piştik Elhamdülillah

Beni Biraz Anlasaydın Beni biraz anlasaydın darılmazdık Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık Belki sevmek yetersiz Belki bu aşk kadersiz Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık Anlasaydık belki de ağlamazdık *** Düşünceler ümitsiz Kelimeler yetersiz Talihsiz bu aşk talihsiz Düşünceler ümitsiz Kelimeler yetersiz Talihsiz bu aşk talihsiz *** Hani mâzi bağlıyordu Anılar hep ağlıyordu Hani gönlün seviyordu *** Beni biraz anlasaydın Darılmazdık Bana biraz katlansaydın Ayrılmazdık *** Böyle mi tanıdın Böyle mi anladın Yıllardan beri beni Kolay mı ayrılık *** Unutmak veda etmek Terk etmek seni Ömrünce ızdırap Ömrünce bin çile *** Çekmek istemiyorsan Son bir defa daha Dinleyip de öyle git Sevdiğim beni *** Hala seni seviyorum Mutluluğum diyorum Ayrılık zor biliyorum *** Beni biraz anlasaydın Darılmazdık Bana biraz katlansaydın Ayrılmazdık

Büyük Aşkımız Bir varmış bir yokmuş diye başlayan Masal oldu gitti büyük aşkımız Yaşanmamış gibi bir gün son bulan Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Gezmedim sanki hiç elim elinde Olmadı sanki hiç adın, adın dilimde Bir yaprağa döndük rüzgar önünde Sürüklenip gitti, gitti büyük aşkımız *** Nerede başladı nerede bitti Çılgınca severken kim, kim oyun etti Unuttum önce kim kimi terk etti Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Uğrunda çekmişim aşk cefasını Ne yazık el sürdü her sefasını Önüme hasretten duvar örüldü Hüsran oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Aşk diyerek kandım bir vefasıza Olanlar kalbime bana oldu ya Bir daha gelinmez yalan dünyaya Ziyan oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Nerede başladı nerede bitti Çılgınca severken kim, kim oyun etti Unuttum önce kim kimi terk etti Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız

El Hatırına Gel veda edelim, böyle gidilmez Beraber yaşanan gün, gün hatırına Düşman olmayalım, dost olmadıksa Bir zaman tutuşan el, el hatırına *** Düşman olmayalım, dost olmadıksa Bir zaman tutuşan el, el hatırına *** Belki bir yerlerde karşılaşırız Ayrı olsak bile selamlaşırız Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz, göz hatırına *** Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz hatırına *** Bende mi kabahat, sende mi bilmem Ayrılık rüzgarı esti, esti severken Bir veda busesi bırak giderken Hep adını anan dil, dil hatırına *** Bir veda busesi bırak giderken Hep adını anan dil, dil hatırına *** Belki bir yerlerde karşılaşırız Ayrı olsak bile selamlaşırız Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz, göz hatırına *** Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz hatırına

En Büyük Duygu En büyük duyguya, en büyük aşka Sonunda elleri neden güldürüp gittin Gözümde güneştin, gönlümde mabet Baktığım güneşi birden, söndürüp gittin Sen açtın sen kapat, gel bu sayfayı Öldür içimdeki kara sevdayı Ben sensiz bilemem, mutlu olmayı Beni mutsuzluğa terkedip gittin Ben sensiz bilemem, mutlu olmayı Beni mutsuzluğa terkedip gittin Beni mutsuzluğa neden terkedip gittin Bu arzu bu dua kabul olmadı Dualarımı isyana döndürüp gittin Bana bir can borcun, kaldı unutma Sen beni yaşıyorken öldürüp gittin Sen açtın sen kapat gel bu sayfayı Öldür içimdeki kara sevdayı Ben sensiz bilemem mutlu olmayı Beni mutsuzluğa terkedip gittin Ben sensiz bilemem mutlu olmayı Beni mutsuzluğa terkedip gittin Beni mutsuzluğa neden terkedip gittin

Hem Çare Hem Dertsin Hem çare hem de dertsin Sen hem bensin hem sensin İsterim kaderimiz hiç değişmesin Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin *** Her damla gözyaşı sanki o feleğe Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır Her damla mutluluk sanki o yıllara Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır *** Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel? Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel? *** Gördüğün her güzellik seninle tamamlanır En güzel mutluluklar ancak senle yaşanır Ben aşık, ben kölenim, senin için ölenim Sevmenin sevilmenin şimdi tam zamanıdır *** Her damla mutluluk sanki o feleğe Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır Her damla gözyaşı sanki o yıllara Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır *** Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel? Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel? *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel?

Ne Oldu Bize Gündüzlerden değil, gecelerden sor beni Boşalan şişelerde, kadehlerde bul beni Gündüzlerden değil, gecelerden sor beni Boşalan şişelerde, kadehlerde bul beni Ne aşkımızda ne de mazi denen bilmecede Anlam kalmadı beni esir eden o gözlerde Ne aşkımızda ne de mazi denen bilmecede Sihir kalmadı beni esir eden o gözlerde Hatırla dertli yılları, ne acılar paylaşmıştık Hani bir çift seven vardı ayrılınca ağlamıştık Ölüm ver ayrılık verme diye Tanrıma yalvarmıştık Ne oldu sevgilim bize? Gün gelir an gelir, dertte bir zevk de bir Gün gelir en büyük dert bile zevk verir Gün gelir an gelir, dertte bir zevk de bir Gün gelir sevene sevmek de zor gelir Aşkımız bitti desem yalan olur, biliyorum Bir sen vardın ki, mazide onu seviyorum Aşkımız bitti desem yalan olur, biliyorum Bir sen vardın ki, mazide onu seviyorum Hatırla dertli yılları; ne acılar paylaşmıştık Hani bir çift seven vardı ayrılınca ağlamıştık Ölüm ver ayrılık verme diye Tanrıma yalvarmıştık Ne oldu, ne oldu bize?

O Sen Miydin O sen miydin bir zamanlar benim sevdiğim O sen miydin dertlerini zevk edindiğim Çok değiştin son günlerde bana sevdiğim Yetmedi mi her arzuna boyun eğdiğim Nerde o duygular nerde, nerede aşkın Nerde o duygular nerde, hani o sevgin Ya sen eski sevgili ol ya ben gideyim Sen değilsin, sen değilsin, benim sevdiğim Nerde ömrüm, nerde gülüm, canım verdiğim Ne yaptıysam ne dediysem yaranamadım Köle gibi peşindeydim hep adım adım Hayatıma küstüm sana darılamadım Aşkım benden güçlü imiş ayrılamadım Nerde o duygular nerde, hani o sevgin Nerde o duygular nerde, nerede aşkın Ya sen eski sevgili ol ya ben gideyim Sen değilsin, sen değilsin, benim sevdiğim Nerde ömrüm, nerde gülüm, canım verdiğim