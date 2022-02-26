Orhan Gencebay

Emrin olur güzelim Boynum sana kıldan ince Emrin olur güzelim Boynum sana kıldan ince *** Ben gönlüne sığarım Emret sen isteyince Ben gönlüne sığarım Emret sen gir deyince *** Emrin olur *** Sonum olur Kollarında başkasını görünce Sonum olur Kollarında başkasını görünce *** Ölürüm ölürüm, dayanamam Sen beni terk edince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sen sevince, sevince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sevince, sevilince Emrin olur *** Çok zengin bir gönlüm var Ümitlerim, sevdam var Çok zengin bir gönlüm var Ümitlerim, sevdam var *** Dile benden ne dilersen Emrin olur arzular Dile benden ne dilersen Emrindir her arzular *** Emrin olur Sonum olur Kollarında başkasını görünce Sonum olur Kollarında başkasını görünce *** Ölürüm ölürüm, dayanamam Sen beni terk edince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sen sevince, sevince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sevince, sevilince Emrin olur