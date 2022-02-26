Emrin Olur Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Emrin Olur
Tüm Şarkıları
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Emrin olur güzelim
Boynum sana kıldan ince
Emrin olur güzelim
Boynum sana kıldan ince
***
Ben gönlüne sığarım
Emret sen isteyince
Ben gönlüne sığarım
Emret sen gir deyince
***
Emrin olur
***
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
***
Ölürüm ölürüm, dayanamam
Sen beni terk edince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sen sevince, sevince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sevince, sevilince
Emrin olur
***
Çok zengin bir gönlüm var
Ümitlerim, sevdam var
Çok zengin bir gönlüm var
Ümitlerim, sevdam var
***
Dile benden ne dilersen
Emrin olur arzular
Dile benden ne dilersen
Emrindir her arzular
***
Emrin olur
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
***
Ölürüm ölürüm, dayanamam
Sen beni terk edince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sen sevince, sevince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sevince, sevilince
Emrin olur