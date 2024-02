Orhan Gencebay

Bilmem ki bilemem ki sonumuz ne olacak Belki de bir mucize bize de rastlayacak Her derdin bir çaresi var elbet biliyorum Bir gün bulurum diye sabırla bekliyorum *** Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz *** Her gün türlü çileyle acıyla yaşıyorum Bunca yıldır nasıl da yaşadım şaşıyorum Atarım desem atamam bende can taşıyorum Her gün bu nakarata ah yeniden başlıyorum *** Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz