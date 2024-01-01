Orhan Gencebay

Emrin Olur Emrin olur güzelim Boynum sana kıldan ince Emrin olur güzelim Boynum sana kıldan ince *** Ben gönlüne sığarım Emret sen isteyince Ben gönlüne sığarım Emret sen gir deyince *** Emrin olur *** Sonum olur Kollarında başkasını görünce Sonum olur Kollarında başkasını görünce *** Ölürüm ölürüm, dayanamam Sen beni terk edince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sen sevince, sevince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sevince, sevilince Emrin olur *** Çok zengin bir gönlüm var Ümitlerim, sevdam var Çok zengin bir gönlüm var Ümitlerim, sevdam var *** Dile benden ne dilersen Emrin olur arzular Dile benden ne dilersen Emrindir her arzular *** Emrin olur Sonum olur Kollarında başkasını görünce Sonum olur Kollarında başkasını görünce *** Ölürüm ölürüm, dayanamam Sen beni terk edince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sen sevince, sevince Yaşarım yaşarım, hayat güzel Sevince, sevilince Emrin olur

Asla Asla Asla Asla, asla Geri dönemem artık Seni sevemem artık *** Unuttun mu ıstırapla geçen yılları? Lanetlenen bu kaderi ikimiz yazdık Mutluluğa giden yolun kapılarını Öfke ile, inat ile bizler kapattık Mutluluğa giden yolun kapılarını Öfke ile, inat ile bizler kapattık *** Dönmek ne demek, kaybolan emek Mümkün mü artık sevilip sevmek Dönmek demek kaybolan emek Anlamsız artık sevilip sevmek *** Asla Asla Asla, asla Geri dönemem artık Seni sevemem artık *** Bundan sonra adını hiç anmayacağım Her gülüşte seni buldum sanmayacağım Öyle zor ki bir düzeni yeniden kurmak Ben bir defa yandım, tekrar yanmayacağım Öyle zor ki alışılan düzeni bozmak Ben bir defa kandım tekrar kanmayacağım *** Dönmek ne demek, yaşarken ölmek Mümkün mü artık sevilip sevmek Dönmek demek kaybolan emek Anlamsız artık sevilip sevmek *** Asla Asla Asla, asla Geri dönemem artık Seni sevemem artık

Bir İçim Su Gibisin Bir ışık var gözlerimde Bir davet var sözlerinde Bir ümit var gözlerinde Bir davet var sözlerinde Beni deli ediyor, beni deli ediyor *** Bir içim su gibisin Biricik sevdiğimsin İçmek istiyorum Kana kana sevgini Paylaşmak istiyorum Derdini ve kederini Seni seni seni seni Sevdim seni *** Bir içim su gibisin Ölürsem sebebimsin *** Bırak kalsın elin elimde Bırak kalsın gözün gözümde Seyredip de mutlu olayım Güzel yüzünde, güzel yüzünde *** Tanrım korusun beni Tanrım korusun beni Bir içim su gibisin Ölürsem sebebimsin *** Hasretleri yaşayalım Avuç avuç toplayalım Hasretleri yaşayalım Avuç avuç toplayalım İçimden geliyor Gönülden geliyor *** Bir içim su gibisin Biricik sevdiğimsin Bilmek istiyorum Söylemediklerini Yaşamak istiyorum Sevda dediklerini Seni seni seni seni Sevdim seni *** Bir içim su gibisin Ömrümün neşesisin *** Bırak kalsın elin elimde Bırak kalsın gözün gözümde Seyredip de mutlu olayım Güzel yüzünde, senin yüzünde *** Tanrım korusun beni Tanrım korusun beni Bir içim su gibisin Ölürsem sebebimsin

Farkı Var Küçüksün yavrum, bilmezsin yavrum Dünyanın bin türlü hâli var Büyürsün bir gün, görürsün o gün Nefretin sevgiden farkı var Tanırsın sen de, kanarsın sen de Gerçeğin yalandan farkı var Acımak denen duyguyu düşün Meleğin şeytandan farkı var Hakkındır sevmek, hakkındır gülmek Neşenin hüzünden farkı var Mutluluk ile mutsuzluk kardeş Kerdeşin kardeşten farkı var İnsanız işte, aynıyız deriz İnsanın insandan farkı var Gönülden kopan, gözlerden akan Damlanın damladan farkı var yavrum Sanma ki yanlış doğdun Boşa geldin şu dünyaya Sebepsiz bir şey olmaz, başlarsın anlamaya Bir gün başlarsın soru sormaya yavrum Sanma ki insanlar hiç mutlu olmaz Şunu bil ki mutluluğa ölçü bulunmaz Ümidin ümitten, anlamın anlamdan Yaşamın yaşamdan farkı var yavrum, farkı var

Ne Olacaksa Olsun Bilmem ki bilemem ki sonumuz ne olacak Belki de bir mucize bize de rastlayacak Her derdin bir çaresi var elbet biliyorum Bir gün bulurum diye sabırla bekliyorum *** Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz *** Her gün türlü çileyle acıyla yaşıyorum Bunca yıldır nasıl da yaşadım şaşıyorum Atarım desem atamam bende can taşıyorum Her gün bu nakarata ah yeniden başlıyorum *** Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz

Sevme Gönlüm Sevme gönlüm sevme, sevme yanarsın Bir çift yeşil göze, sen de kanarsın Sevme gönlüm sevme, sevme yanarsın Bir büyülü göze, sen de kanarsın Eğer bir kötüye köle olmuşsan Ah çekerek bu günleri sen çok arasın Eğer bir zalimin kulu olmuşsan Ah çekerek bu günlere bakar ağlarsın Olur mu böyle, olur mu böyle Diye geçti hep yıllar İnsan mı böyle, hayat mı böyle Sonunda hüsran var dertler var Olmaz ki böyle, olmaz ki böyle Diye geçti hep yıllar İnsan mı böyle, hayat mı böyle Sonunda hüsran var dertler var Kırma gönlüm kırma, hep kırılsan da Her yerinden parça parça olsan da Kırma gönlüm kırma, hep kırılsan da Her yerinden göz göz yaralansan da Affet diyen sözü, bir demet çiçeği Çevirme geriye sakın nacar kalsan da Affet diyen sözü, bir demet çiçeği Çevirme geriye sakın nacar kalsan da Olur mu böyle, olur mu böyle Diye geçti hep yıllar Hayat mı böyle, insan mı böyle Sonunda hüsran var dertler var Olur mu böyle, olmaz ki böyle Diye geçti hep yıllar Hayat mı böyle, insan mı böyle Sonunda hüsran var dertler var

Tekrar Doğda Gel Bundan böyle hasretini Bundan böyle nefretini Artık iyi niyetini Al da götür Bundan böyle hasretini Bundan böyle nefretini Artık iyi niyetini Al da götür Solan ilk aşk busesini Sevilmenin hevesini Aşkın biten neşesini Al da götür sevgilim Al da götür Hasret ektiğim ümitler Soldular birer birer Sensiz de hayat güzel Var git tekrâr doğ da gel Var git tekrâr doğ da gel sevgilim Aramızda olanları Al verdiğin anıları Kapattım ben kapıları Bil de götür Aramızda olanları Al verdiğin anıları Kapattım ben kapıları Bil de götür Değmezmişsin üzülmeye Kahrederek düşünmeye Yalan karıştı sevgiye Al da götür bu aşkını Al da götür Hasret ektiğim ümitler Soldular birer birer Sensiz de hayat güzel Var git tekrâr doğ da gel Var git tekrâr doğ da gel sevgilim

Tövbe Aklıma gelmeyenler başıma geldi şimdi "Bu aşk yürümez", diye baştan ne dedimdi (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) *** Gördün mü yaptığını, yalnız kaldığını Pişmiş aşa soğuk soğuk nasıl da kattığını Aşkına, kahrına, derdine tövbe Aşkına da kahrına da derdine de tövbe (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) *** Ne verdin, ne istersin koparıp da gönlünden? Gönül alışverişi insanı insan eden (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) *** Şu dünyayı seninle yaşamak da güzeldir Aynı havayı, suyu paylaşmak da yeterdir Aşkına, derdine, kahrına tövbe Aşkına da derdine de kahrına da tövbe (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)