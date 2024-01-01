En Büyük Dert Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
En Büyük Dert
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Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin
Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin
Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin
Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin
Söyle neylesin?
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En büyük dert, dertlerin bitmesidir
En büyük dert, dertlerin bitmesidir
Sen benim dertlerimin en güzelisin
En güzelisin
***
Bir nefeslik ömrüm kalsa
Ecelim aşkından olsa
Sen benim şu dünyamdaki
En güzel dertsin
En güzel dertsin
Tek sevdiğimsin
***
Her acıda bir tecrübe, bir gaye vardır
Her acının arkasında bir gaye vardır
Her şey gibi derdin çoğu ömre zarardır
Her şey gibi acının da çoğu zarardır
Çoğu zarardır
***
Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden
Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden
Viran olan gönlün kime ne hayrı vardır
Ne hayrı vardır
***
Bir nefeslik ömrüm kalsa
Ecelim aşkından olsa
Sen yine şu dertlerimin
En güzel dertsin
En güzel dertsin
Tek sevdiğimsin
***
Tek sevdiğimsin
Tek sevdiğimsin