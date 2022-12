Orhan Gencebay

Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin Söyle neylesin? *** En büyük dert, dertlerin bitmesidir En büyük dert, dertlerin bitmesidir Sen benim dertlerimin en güzelisin En güzelisin *** Bir nefeslik ömrüm kalsa Ecelim aşkından olsa Sen benim şu dünyamdaki En güzel dertsin En güzel dertsin Tek sevdiğimsin *** Her acıda bir tecrübe, bir gaye vardır Her acının arkasında bir gaye vardır Her şey gibi derdin çoğu ömre zarardır Her şey gibi acının da çoğu zarardır Çoğu zarardır *** Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden Viran olan gönlün kime ne hayrı vardır Ne hayrı vardır *** Bir nefeslik ömrüm kalsa Ecelim aşkından olsa Sen yine şu dertlerimin En güzel dertsin En güzel dertsin Tek sevdiğimsin *** Tek sevdiğimsin Tek sevdiğimsin