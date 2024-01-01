Orhan Gencebay

En büyük sır daha bilinmeyendir En güzel söz henüz söylenmeyendir En büyük sır daha bilinmeyendir En güzel söz henüz söylenmeyendir *** Aşığın dertlisi ıstırap çekip Benim gibi sevip sevil sevilmeyendir *** Ey benim gönlüme sığmayan sevgilim Açıldı ellerim ümit semada Sen doğduğun günden beri gönlüm belada Sen benimsin geceleri ancak rüyamda Benim hülyamda *** Yaşamak gücünü bana verensin Biçare ömrümün tek çaresisin *** Yine düğüm düğüm oldu heceler Bitmez ömür bitmez günler geceler Sevilmeden sevip aşka kul olan Şu alemde çoktur belki benim gibiler *** Açıldı ellerim ümit semada Nasırlı dudaklar susuz duada Sen doğduğun günden beri gönlüm belada Sen benimsin geceleri ancak rüyamda Benim hülyamda *** Yaşamak gücünü bana verensin Biçare ömrümün tek çaresisin, tek çaresisin