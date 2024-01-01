En Büyük Sır Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
En Büyük Sır
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En büyük sır daha bilinmeyendir
En güzel söz henüz söylenmeyendir
En büyük sır daha bilinmeyendir
En güzel söz henüz söylenmeyendir
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Aşığın dertlisi ıstırap çekip
Benim gibi sevip sevil sevilmeyendir
***
Ey benim gönlüme sığmayan sevgilim
Açıldı ellerim ümit semada
Sen doğduğun günden beri gönlüm belada
Sen benimsin geceleri ancak rüyamda
Benim hülyamda
***
Yaşamak gücünü bana verensin
Biçare ömrümün tek çaresisin
***
Yine düğüm düğüm oldu heceler
Bitmez ömür bitmez günler geceler
Sevilmeden sevip aşka kul olan
Şu alemde çoktur belki benim gibiler
***
Açıldı ellerim ümit semada
Nasırlı dudaklar susuz duada
Sen doğduğun günden beri gönlüm belada
Sen benimsin geceleri ancak rüyamda
Benim hülyamda
***
Yaşamak gücünü bana verensin
Biçare ömrümün tek çaresisin, tek çaresisin