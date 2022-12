Esti başımda yine Eski kavak yelleri Yanımda yoktun ama Düşündüm o günleri *** Düşünmeyle bitmezdi Anı vardı her dalda Kısmetim çok açıktı Benimleydin her falda *** Aşk oyunu oynardık Hep bir niyet tutardık Ben hep seni dilerdim Bize dua ederdim *** Gelecekte kaybetmek Korkusuyla yasarken Falın her türlüsüne Ümidimi bağlardım *** Çağırırdım seni hep Hayalimin içine Benim gönlüm olurdun Girerdin her biçime *** Sana olan aşkımı Hasretinle sulardım Büyütürdüm özgürce Zamanları çalardım