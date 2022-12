Bu dünyada bir kötüye kul olmuşsan Canım diye eyvah eyvah eyvah Akan yaşı kaderinden bekliyorsan Siler diye eyvah eyvah eyvah *** Gerçekleri yalanlardan Ayırıp da görmediysen eyvah Dünyanın her nimetinden Bir payın var almadıysan eyvah eyvah eyvah eyvah vah *** Sevgi nedir tatmadıysan Bir ot gibi yaşadıysan Bir güzele mecnun olup Aşk derdini sarmadıysan Bilmediysen tatmadıysan Sevmediysen eyvah eyvah *** Kim diyorsa bahtım kara Hiç kapanmaz böyle yara yalan yalan yalan Her derdin bir dermanı var Her tövbede umut başlar inan Şu gök kubbe bizi sarar Yok âlemde baki kalan kalan kalan kalan kalan vah *** Sevgi nedir tatmadıysan Bir ot gibi yaşadıysan Bir güzele mecnun olup Aşk derdini sarmadıysan Bilmediysen tatmadıysan Sevmediysen eyvah eyvah