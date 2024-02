Orhan Gencebay

Ben Toprağın Sinesinde İnsan Denilen Bir Canım, Hem Düşünür Hem Severim Budur Taştan Farklı Yanım. Her Maddenin Zerresini Bedenimde Taşıyorsam, Ben Ne Bir Taş Ne Bir Ağaç, İnsanlığımla İnsanım. *** Ben Topraktan Bir Canım Senin Gibi Çiğnesen Ne Fark Eder Yolun Gibi Dil Söylemiş, Kalp Kırılmış. Ha Bir Eksik Ha Bir Fazla Ne Fark Eder Derdim Gibi, Ben Seni Her Halin ile Seviyorum Toprak Gibi *** Benim Aşkta Tek Dileğim, Benim Cefada Örneğim. Ağlatmayı Hüner Bilen, Benim Vefasız Sevgilim. *** Affetme Beni Sensiz Gülersem Affetme Senden Bir şey Gizlersem Aşkın Ecel Olsa Bile Affetme Senden Sonra Can Verirsem *** İstemem Sensiz Olan Kaderi Ver Bana Sana Gelen Dertleri Olsa Bundan Daha Beteri Affetme Sana Şikayet Edersem *** Benim Aşkta Tek Dileğim Benim Cefada Örneğim Ağlatmayı Hüner Bilen Benim Vefasız Sevgilim *** Bahtımdaki Yalnızlık Seni Bana Getirdi Bahtımdaki Acılar Seni Bana Getirdi Aşkın İle Bütün Dertler Anlamını Yitirdi *** Razıyım Senden Gelen Her şeye Razıyım Aşkın İle Ölmeye Senle Geçen Bir Günümü Değişmem Senden sonra Can Vermeye

Bir gönülde iki aşkın yeri yoktur diye sana söylemiştim Ey sevgilim, ey vefasız, bir mecnunun bir leylası olur demiştim Of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff *** Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki Ya canımı al ya da beni bana geri ver (bana yol göster) *** Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim *** Dökülen her damlanın ne günahı var Olacaksın sanma sende bahtiyar Her anında bir ömürlük acı çektirdin Parça parça şu gönlümün intizarı var *** Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki Ya canıma ya da beni bana geri ver (bana yol göster) *** Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim Bir ömrü beraberce paylaşmak istemiştim