Orhan Gencebay

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Küçüksün yavrum, bilmezsin yavrum
Dünyanın bin türlü hâli var
Büyürsün bir gün, görürsün o gün
Nefretin sevgiden farkı var
Tanırsın sen de, kanarsın sen de
Gerçeğin yalandan farkı var
Acımak denen duyguyu düşün
Meleğin şeytandan farkı var
Hakkındır sevmek, hakkındır gülmek
Neşenin hüzünden farkı var
Mutluluk ile mutsuzluk kardeş
Kerdeşin kardeşten farkı var
İnsanız işte, aynıyız deriz
İnsanın insandan farkı var
Gönülden kopan, gözlerden akan
Damlanın damladan farkı var yavrum
Sanma ki yanlış doğdun
Boşa geldin şu dünyaya
Sebepsiz bir şey olmaz, başlarsın anlamaya
Bir gün başlarsın soru sormaya yavrum
Sanma ki insanlar hiç mutlu olmaz
Şunu bil ki mutluluğa ölçü bulunmaz
Ümidin ümitten, anlamın anlamdan
Yaşamın yaşamdan farkı var yavrum, farkı var
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Bugün gönlümde bir başkalık var
İçimden hep "Seni sevdim" demek geliyor
Bugün gönlümde bir başkalık var
İçimden hep sana sevdiğim demek geliyor
Kim bilir kimlerin gözü var sende
Herkes sana aşık olmak istiyor
***
Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki?
Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki
Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin
Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin
Sen en güzel sözden de güzelsin
***
Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim
Aşk sevgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim
Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim
Aşk ilgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim
Gönlünü sevene adamadıysan
Ne yazık buna aşk denmez sevdiğim
***
Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki?
Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki
Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin
Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin
Sen en güzel sözden de güzelsin
-
Ben ne yaptım kendi kendime?
Hep ben ettim kendi gönlüme
***
Seni bulmuşken aşkı kaybettim
Aşkı bulmuşken seni kaybettim
Hep ben ettim ettim kendi kendime
Ben ne ettim kendi kendime?
***
Ben gönlümce sana çok yakınken
Senin gönlünden uzak kalmışım
Ben gönlümce sana çok yakınken
Senin gönlünden uzak kalmışım
***
Seni kendimden kıskanırken
Zalim ayrılıktan nasip almışım
Ah ne yaptım vah ne yaptım?
***
Artık affetmem ömrümce kendimi
Kendim yarattım kendi derdimi
Artık affetmem ömrümce kendimi
Kendim yarattım kendi derdimi
***
Seni bulmuşken aşkı kaybettim
Aşkı bulmuşken seni kaybettim
Hep ben ettim kendi kendime
Ben ne yaptım kendi kendime?
***
Anladım ki sevdiğini
Söylemeyen derman bulmaz
Sevdin ise söyle dostum
Aşkta saklı gizli olmaz
Son pişmanlık fayda vermez
***
Gel gör gönlümün dağınıklığını
Gel gör perişan hallerimi
Gel gör gönlümün dağınıklığını
Gel gör perişan hallerimi
***
Gör bak bana neler etti aşkın
Bil de öyle git sevdiğimi
Ah ne yaptım vah ne yaptım?
***
Artık affetmem ömrümce kendimi
Kendim yarattım kendi derdimi
Artık affetmem ömrümce kendimi
Kendim yarattım kendi derdimi
***
Seni bulmuşken aşkı kaybettim
Aşkı bulmuşken seni kaybettim
Hep ben ettim kendi kendime
Hep ben ettim kendi gönlüme
-
Ben Toprağın Sinesinde İnsan Denilen Bir Canım,
Hem Düşünür Hem Severim Budur Taştan Farklı Yanım.
Her Maddenin Zerresini Bedenimde Taşıyorsam,
Ben Ne Bir Taş Ne Bir Ağaç, İnsanlığımla İnsanım.
***
Ben Topraktan Bir Canım Senin Gibi
Çiğnesen Ne Fark Eder Yolun Gibi
Dil Söylemiş, Kalp Kırılmış. Ha Bir Eksik Ha Bir Fazla
Ne Fark Eder Derdim Gibi,
Ben Seni Her Halin ile Seviyorum
Toprak Gibi
***
Benim Aşkta Tek Dileğim,
Benim Cefada Örneğim.
Ağlatmayı Hüner Bilen,
Benim Vefasız Sevgilim.
***
Affetme Beni Sensiz Gülersem
Affetme Senden Bir şey Gizlersem
Aşkın Ecel Olsa Bile
Affetme Senden Sonra Can Verirsem
***
İstemem Sensiz Olan Kaderi
Ver Bana Sana Gelen Dertleri
Olsa Bundan Daha Beteri
Affetme Sana Şikayet Edersem
***
Benim Aşkta Tek Dileğim
Benim Cefada Örneğim
Ağlatmayı Hüner Bilen
Benim Vefasız Sevgilim
***
Bahtımdaki Yalnızlık Seni Bana Getirdi
Bahtımdaki Acılar Seni Bana Getirdi
Aşkın İle Bütün Dertler Anlamını Yitirdi
***
Razıyım Senden Gelen Her şeye
Razıyım Aşkın İle Ölmeye
Senle Geçen Bir Günümü
Değişmem Senden sonra Can Vermeye
-
Bu dünyada bir kötüye kul olmuşsan
Canım diye eyvah eyvah eyvah
Akan yaşı kaderinden bekliyorsan
Siler diye eyvah eyvah eyvah
***
Gerçekleri yalanlardan
Ayırıp da görmediysen eyvah
Dünyanın her nimetinden
Bir payın var almadıysan eyvah eyvah eyvah eyvah vah
***
Sevgi nedir tatmadıysan
Bir ot gibi yaşadıysan
Bir güzele mecnun olup
Aşk derdini sarmadıysan
Bilmediysen tatmadıysan
Sevmediysen eyvah eyvah
***
Kim diyorsa bahtım kara
Hiç kapanmaz böyle yara yalan yalan yalan
Her derdin bir dermanı var
Her tövbede umut başlar inan
Şu gök kubbe bizi sarar
Yok âlemde baki kalan kalan kalan kalan kalan vah
***
Sevgi nedir tatmadıysan
Bir ot gibi yaşadıysan
Bir güzele mecnun olup
Aşk derdini sarmadıysan
Bilmediysen tatmadıysan
Sevmediysen eyvah eyvah
-
Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip
Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip
Sana gelmek istesem de, "Tut elimi, gel benimle ol" desem de
Sevdim diyen dil garip sevdam garip, sevdim diyen söz garip diller garip
***
Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına
Ne önünü ne de beni görecek bir halin var
Unuttun hep senin ile yaşayan o umutları
Karanlıklarda gülmeye benzer istikbalin var
***
Elde değil sevip sevmemek
Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek
Kaderim bu belki de sevip de ölmek
Ümitsiz sevmek
***
Bahtım gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var
Felek gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var
Sevdiğime çok pişmanım daha çekecek nice nice çileler var
Ömrümü esir etti bu acılar, aşkımı haram etti bu acılar
***
Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına
Ne önünü ne de beni görecek bir halin var
Bu kadar yıldır yaşadın, çileden başka ne gördün
Her derde isyan edişte belki bin defa öldün
***
Elde değil sevip sevmemek
Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek
Kaderim bu belki de sevip de ölmek
Ümitsiz sevmek
-
Güle güle sevdiğim, bahtın açık olsun
Bütün özlediklerimiz seni bulsun
Ne ilk temennim bu, ne son olacaktır
Hasretlere benden de selam olsun
***
Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun
Git diyen yok ki sana, gidiyorsun
Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret
Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun
***
Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak
Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun
***
Neydi bizi ayıran, neydi bizi kıran?
Kim olmuş ki ayrılıkla mutlu olan?
Her gurbet yolcusunun bir sılası vardı
Senin sılan şu gönlüm, senle dolan
***
Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun
Git diyen yok ki sana, gidiyorsun
Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret
Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun
***
Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak
Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun
-
Seni çalıp gitti benden o yıllar
Adım adım peşimde hatıralar
Kadeh kadeh andım aşkın izlerini
Sarhoş etti beni hatıralar
Ne senden bir haber ne benden hayır var
Öldürse yine gel bizi ızdıraplar
Ne sen mutlu oldun ne de ben bu aşktan
İçimden bir ses diyor yarınlar bir başka
Silelim maziyi, yeniden doğalım
Hayat girdabından gel aşkı bulalım
Hani o ilk bakış, ilk heyecan var ya
İşte öyle yeniden âşık olalım
Yazık, kıymetini şimdi anlıyorum
Geçen her gün bir kayıp, yanıyorum
Unutmak isterken şimdi arıyorum
Sanki bu ömrü senle yaşıyorum
Ne senden bir haber ne benden hayır var
Öldürse yine gel bizi ızdıraplar
Ne sen mutlu oldun ne de ben bu aşktan
İçimden bir ses diyor yarınlar bir başka
Silelim maziyi, yeniden doğalım
Hayat girdabından gel aşkı bulalım
Hani o ilk bakış, ilk heyecan var ya
İşte öyle yeniden âşık olalım
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-
Gurbet elde hasta düştüm, ağlarım
Şu gönül kahrını çekemez oldum
Açılmış yarama ateş bağlarım
Aşk sırrını yâre açamaz oldum
Açılmış yarama ateş bağlarım
Aşk sırrını yâre açamaz oldum
***
Bir güzelin mecnunuyum, efendim
Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
***
Kaşları kemandır, kirpiğin oktur
Bilinmez dertlerin sayısı çoktur
Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır
Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum
Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır
Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum
***
Bir güzelin mecnunuyum, efendim
Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
-
Bir gönülde iki aşkın yeri yoktur diye sana söylemiştim
Ey sevgilim, ey vefasız, bir mecnunun bir leylası olur demiştim
Of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff
***
Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader
Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver
Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki
Ya canımı al ya da beni bana geri ver (bana yol göster)
***
Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır
En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim
***
Dökülen her damlanın ne günahı var
Olacaksın sanma sende bahtiyar
Her anında bir ömürlük acı çektirdin
Parça parça şu gönlümün intizarı var
***
Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader
Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver
Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki
Ya canıma ya da beni bana geri ver (bana yol göster)
***
Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır
En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim
Bir ömrü beraberce paylaşmak istemiştim