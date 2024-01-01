Orhan Gencebay

Farkı Var Küçüksün yavrum, bilmezsin yavrum Dünyanın bin türlü hâli var Büyürsün bir gün, görürsün o gün Nefretin sevgiden farkı var Tanırsın sen de, kanarsın sen de Gerçeğin yalandan farkı var Acımak denen duyguyu düşün Meleğin şeytandan farkı var Hakkındır sevmek, hakkındır gülmek Neşenin hüzünden farkı var Mutluluk ile mutsuzluk kardeş Kerdeşin kardeşten farkı var İnsanız işte, aynıyız deriz İnsanın insandan farkı var Gönülden kopan, gözlerden akan Damlanın damladan farkı var yavrum Sanma ki yanlış doğdun Boşa geldin şu dünyaya Sebepsiz bir şey olmaz, başlarsın anlamaya Bir gün başlarsın soru sormaya yavrum Sanma ki insanlar hiç mutlu olmaz Şunu bil ki mutluluğa ölçü bulunmaz Ümidin ümitten, anlamın anlamdan Yaşamın yaşamdan farkı var yavrum, farkı var

Aşkta Cimrilik Bugün gönlümde bir başkalık var İçimden hep "Seni sevdim" demek geliyor Bugün gönlümde bir başkalık var İçimden hep sana sevdiğim demek geliyor Kim bilir kimlerin gözü var sende Herkes sana aşık olmak istiyor *** Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki? Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin Sen en güzel sözden de güzelsin *** Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim Aşk sevgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim Aşk ilgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim Gönlünü sevene adamadıysan Ne yazık buna aşk denmez sevdiğim *** Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki? Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin Sen en güzel sözden de güzelsin

Ben Ne Yaptım Ben ne yaptım kendi kendime? Hep ben ettim kendi gönlüme *** Seni bulmuşken aşkı kaybettim Aşkı bulmuşken seni kaybettim Hep ben ettim ettim kendi kendime Ben ne ettim kendi kendime? *** Ben gönlümce sana çok yakınken Senin gönlünden uzak kalmışım Ben gönlümce sana çok yakınken Senin gönlünden uzak kalmışım *** Seni kendimden kıskanırken Zalim ayrılıktan nasip almışım Ah ne yaptım vah ne yaptım? *** Artık affetmem ömrümce kendimi Kendim yarattım kendi derdimi Artık affetmem ömrümce kendimi Kendim yarattım kendi derdimi *** Seni bulmuşken aşkı kaybettim Aşkı bulmuşken seni kaybettim Hep ben ettim kendi kendime Ben ne yaptım kendi kendime? *** Anladım ki sevdiğini Söylemeyen derman bulmaz Sevdin ise söyle dostum Aşkta saklı gizli olmaz Son pişmanlık fayda vermez *** Gel gör gönlümün dağınıklığını Gel gör perişan hallerimi Gel gör gönlümün dağınıklığını Gel gör perişan hallerimi *** Gör bak bana neler etti aşkın Bil de öyle git sevdiğimi Ah ne yaptım vah ne yaptım? *** Artık affetmem ömrümce kendimi Kendim yarattım kendi derdimi Artık affetmem ömrümce kendimi Kendim yarattım kendi derdimi *** Seni bulmuşken aşkı kaybettim Aşkı bulmuşken seni kaybettim Hep ben ettim kendi kendime Hep ben ettim kendi gönlüme

Ben Topraktan Bir Ben Toprağın Sinesinde İnsan Denilen Bir Canım, Hem Düşünür Hem Severim Budur Taştan Farklı Yanım. Her Maddenin Zerresini Bedenimde Taşıyorsam, Ben Ne Bir Taş Ne Bir Ağaç, İnsanlığımla İnsanım. *** Ben Topraktan Bir Canım Senin Gibi Çiğnesen Ne Fark Eder Yolun Gibi Dil Söylemiş, Kalp Kırılmış. Ha Bir Eksik Ha Bir Fazla Ne Fark Eder Derdim Gibi, Ben Seni Her Halin ile Seviyorum Toprak Gibi *** Benim Aşkta Tek Dileğim, Benim Cefada Örneğim. Ağlatmayı Hüner Bilen, Benim Vefasız Sevgilim. *** Affetme Beni Sensiz Gülersem Affetme Senden Bir şey Gizlersem Aşkın Ecel Olsa Bile Affetme Senden Sonra Can Verirsem *** İstemem Sensiz Olan Kaderi Ver Bana Sana Gelen Dertleri Olsa Bundan Daha Beteri Affetme Sana Şikayet Edersem *** Benim Aşkta Tek Dileğim Benim Cefada Örneğim Ağlatmayı Hüner Bilen Benim Vefasız Sevgilim *** Bahtımdaki Yalnızlık Seni Bana Getirdi Bahtımdaki Acılar Seni Bana Getirdi Aşkın İle Bütün Dertler Anlamını Yitirdi *** Razıyım Senden Gelen Her şeye Razıyım Aşkın İle Ölmeye Senle Geçen Bir Günümü Değişmem Senden sonra Can Vermeye

Eyvah Bu dünyada bir kötüye kul olmuşsan Canım diye eyvah eyvah eyvah Akan yaşı kaderinden bekliyorsan Siler diye eyvah eyvah eyvah *** Gerçekleri yalanlardan Ayırıp da görmediysen eyvah Dünyanın her nimetinden Bir payın var almadıysan eyvah eyvah eyvah eyvah vah *** Sevgi nedir tatmadıysan Bir ot gibi yaşadıysan Bir güzele mecnun olup Aşk derdini sarmadıysan Bilmediysen tatmadıysan Sevmediysen eyvah eyvah *** Kim diyorsa bahtım kara Hiç kapanmaz böyle yara yalan yalan yalan Her derdin bir dermanı var Her tövbede umut başlar inan Şu gök kubbe bizi sarar Yok âlemde baki kalan kalan kalan kalan kalan vah *** Sevgi nedir tatmadıysan Bir ot gibi yaşadıysan Bir güzele mecnun olup Aşk derdini sarmadıysan Bilmediysen tatmadıysan Sevmediysen eyvah eyvah

Garip Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip Sana gelmek istesem de, "Tut elimi, gel benimle ol" desem de Sevdim diyen dil garip sevdam garip, sevdim diyen söz garip diller garip *** Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına Ne önünü ne de beni görecek bir halin var Unuttun hep senin ile yaşayan o umutları Karanlıklarda gülmeye benzer istikbalin var *** Elde değil sevip sevmemek Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek Kaderim bu belki de sevip de ölmek Ümitsiz sevmek *** Bahtım gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var Felek gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var Sevdiğime çok pişmanım daha çekecek nice nice çileler var Ömrümü esir etti bu acılar, aşkımı haram etti bu acılar *** Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına Ne önünü ne de beni görecek bir halin var Bu kadar yıldır yaşadın, çileden başka ne gördün Her derde isyan edişte belki bin defa öldün *** Elde değil sevip sevmemek Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek Kaderim bu belki de sevip de ölmek Ümitsiz sevmek

Güle Güle Güle güle sevdiğim, bahtın açık olsun Bütün özlediklerimiz seni bulsun Ne ilk temennim bu, ne son olacaktır Hasretlere benden de selam olsun *** Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun Git diyen yok ki sana, gidiyorsun Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun *** Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun *** Neydi bizi ayıran, neydi bizi kıran? Kim olmuş ki ayrılıkla mutlu olan? Her gurbet yolcusunun bir sılası vardı Senin sılan şu gönlüm, senle dolan *** Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun Git diyen yok ki sana, gidiyorsun Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun *** Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun

Hatıralar Seni çalıp gitti benden o yıllar Adım adım peşimde hatıralar Kadeh kadeh andım aşkın izlerini Sarhoş etti beni hatıralar Ne senden bir haber ne benden hayır var Öldürse yine gel bizi ızdıraplar Ne sen mutlu oldun ne de ben bu aşktan İçimden bir ses diyor yarınlar bir başka Silelim maziyi, yeniden doğalım Hayat girdabından gel aşkı bulalım Hani o ilk bakış, ilk heyecan var ya İşte öyle yeniden âşık olalım Yazık, kıymetini şimdi anlıyorum Geçen her gün bir kayıp, yanıyorum Unutmak isterken şimdi arıyorum Sanki bu ömrü senle yaşıyorum Ne senden bir haber ne benden hayır var Öldürse yine gel bizi ızdıraplar Ne sen mutlu oldun ne de ben bu aşktan İçimden bir ses diyor yarınlar bir başka Silelim maziyi, yeniden doğalım Hayat girdabından gel aşkı bulalım Hani o ilk bakış, ilk heyecan var ya İşte öyle yeniden âşık olalım

Gurbet Gurbet elde hasta düştüm, ağlarım Şu gönül kahrını çekemez oldum Açılmış yarama ateş bağlarım Aşk sırrını yâre açamaz oldum Açılmış yarama ateş bağlarım Aşk sırrını yâre açamaz oldum *** Bir güzelin mecnunuyum, efendim Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum *** Kaşları kemandır, kirpiğin oktur Bilinmez dertlerin sayısı çoktur Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum *** Bir güzelin mecnunuyum, efendim Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum