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7/24 Dinle Ben Topraktan Bir Canım

Ben Topraktan Bir Canım Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Ben Topraktan Bir Canım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Ben Topraktan Bir Canım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Topraktan Bir Canım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Ben Topraktan Bir Canım

  • Farkı Var

  • Aşkta Cimrilik

  • Ben Ne Yaptım

  • Ben Topraktan Bir

  • Eyvah

  • Garip

  • Güle Güle

  • Hatıralar

  • Gitme

  • Gurbet

  • Vefasız Aşk

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