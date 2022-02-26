Kördüğüm Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Kördüğüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Kördüğüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kördüğüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çağırsam feleği gelse karşıma
Dur derim burada dokunma bize
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
***
Senden istediğim ne bir lokma ekmek
Seninki ekmek değil dert yedirmek
Genç yaşta mezara diri gömdürmek
Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Bir mola ver artık eğlenme bizle
***
Hayatı kavgayla bana anlattın
En dertsiz anımda dertler yarattın
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
***
Her işi zorlukla bize gördürdün
Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün
Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün
Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Şu gençlik gitmeden dokunma bize
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Of of, of, of, of
***
Her nereye baksam seni buluyorsam
Her derdime ortak seni ediyorsam
Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
***
Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam
Her an anılarda senle yaşıyorsam
Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
***
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
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Of of, of, of, of
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Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim
Benim tek gerçeğim olmak istemiştin
Ve sen bir isterken bense bin vermiştim
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
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Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada
Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda
Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
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Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Beddua değil bu, sev de gör dilerim
Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim
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