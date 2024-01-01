Orhan Gencebay

Bak arkadaş, bak şu yaraya Sanma silah değdi buraya Beni dünya bu hâle koydu Beni dertler bu hâle koydu Gelen bir vurdu, giden bin vurdu Sanki dünyada kanun buydu *** İlk darbeyi felekten yedim Belki aşkta gülerim dedim Deli gibi birini sevdim Deli gibi birini sevdim O da felekten beter vurdu O da felekten beter vurdu *** Ölmek de kalmak da bir Ölmek de kalmak da bir Sevmeden yaşıyorsan Sevmeden yaşıyorsan Daha da beteri var Daha da beteri var Beni gör bilmek istiyorsan Beni gör bilmek istiyorsan *** Susmuş diller, solmuş güller Parça parça hep ümitler Her yanımda türlü dertler İster miyim, ister miyim? *** Gülmek için bir tesadüf Beklemenin anlamı yok Yaşamamız bir tesadüf Hayat zaten bir tesadüf Ölmekten de gülmekten çok Sevilmekten de sevmekten çok *** Ölmek de kalmak da bir Ölmek de kalmak da bir Sevmeden yaşıyorsan Sevmeden yaşıyorsan Daha da beteri var Daha da beteri var Beni gör bilmek istiyorsan Beni gör bilmek istiyorsan, of *** Susmuş diller, solmuş güller Parça parça hep ümitler