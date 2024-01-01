Felekten Beter Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Felekten Beter
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Bak arkadaş, bak şu yaraya
Sanma silah değdi buraya
Beni dünya bu hâle koydu
Beni dertler bu hâle koydu
Gelen bir vurdu, giden bin vurdu
Sanki dünyada kanun buydu
***
İlk darbeyi felekten yedim
Belki aşkta gülerim dedim
Deli gibi birini sevdim
Deli gibi birini sevdim
O da felekten beter vurdu
O da felekten beter vurdu
***
Ölmek de kalmak da bir
Ölmek de kalmak da bir
Sevmeden yaşıyorsan
Sevmeden yaşıyorsan
Daha da beteri var
Daha da beteri var
Beni gör bilmek istiyorsan
Beni gör bilmek istiyorsan
***
Susmuş diller, solmuş güller
Parça parça hep ümitler
Her yanımda türlü dertler
İster miyim, ister miyim?
***
Gülmek için bir tesadüf
Beklemenin anlamı yok
Yaşamamız bir tesadüf
Hayat zaten bir tesadüf
Ölmekten de gülmekten çok
Sevilmekten de sevmekten çok
***
Ölmek de kalmak da bir
Ölmek de kalmak da bir
Sevmeden yaşıyorsan
Sevmeden yaşıyorsan
Daha da beteri var
Daha da beteri var
Beni gör bilmek istiyorsan
Beni gör bilmek istiyorsan, of
***
Susmuş diller, solmuş güller
Parça parça hep ümitler