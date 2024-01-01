Orhan Gencebay

Garip Şarkı Sözleri
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Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip
Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip
Sana gelmek istesem de, "Tut elimi, gel benimle ol" desem de
Sevdim diyen dil garip sevdam garip, sevdim diyen söz garip diller garip
***
Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına
Ne önünü ne de beni görecek bir halin var
Unuttun hep senin ile yaşayan o umutları
Karanlıklarda gülmeye benzer istikbalin var
***
Elde değil sevip sevmemek
Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek
Kaderim bu belki de sevip de ölmek
Ümitsiz sevmek
***
Bahtım gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var
Felek gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var
Sevdiğime çok pişmanım daha çekecek nice nice çileler var
Ömrümü esir etti bu acılar, aşkımı haram etti bu acılar
***
Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına
Ne önünü ne de beni görecek bir halin var
Bu kadar yıldır yaşadın, çileden başka ne gördün
Her derde isyan edişte belki bin defa öldün
***
Elde değil sevip sevmemek
Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek
Kaderim bu belki de sevip de ölmek
Ümitsiz sevmek