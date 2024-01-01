Orhan Gencebay

Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip Ben bir garip sen garip, aşka giden yol garip Sana gelmek istesem de, "Tut elimi, gel benimle ol" desem de Sevdim diyen dil garip sevdam garip, sevdim diyen söz garip diller garip *** Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına Ne önünü ne de beni görecek bir halin var Unuttun hep senin ile yaşayan o umutları Karanlıklarda gülmeye benzer istikbalin var *** Elde değil sevip sevmemek Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek Kaderim bu belki de sevip de ölmek Ümitsiz sevmek *** Bahtım gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var Felek gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var Sevdiğime çok pişmanım daha çekecek nice nice çileler var Ömrümü esir etti bu acılar, aşkımı haram etti bu acılar *** Nasıl kapıldın ey gönlüm sen bu aşkın rüzgarına Ne önünü ne de beni görecek bir halin var Bu kadar yıldır yaşadın, çileden başka ne gördün Her derde isyan edişte belki bin defa öldün *** Elde değil sevip sevmemek Yaşamaktan zormuş gülüp gülmemek Kaderim bu belki de sevip de ölmek Ümitsiz sevmek