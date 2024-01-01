Orhan Gencebay

Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Yedi düvel elinden, kim kurtardı bu yurdu
Mehmetçik değil miydi, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü
***
Asırlardır dinmedi, bir bölücü ninnisi
Aynı dinden değil mi, Alevisi, Sünnisi
Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin
Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için
***
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize
İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize
***
Yedi düvel elinden, kim kurtardı bu yurdu
Mehmetçik değil miydi, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü
Hangimizin ecdadı, feda olmadı yurda
Hangi bahçeden bir gül, solmadı bu uğurda
***
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize
İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize
Sevgiyle gelir dize, sevgiyle gelir dize
***
Asırlardır dinmedi, bir bölücü ninnisi
Aynı dinden değil mi, Alevisi, Sünnisi
Bin kere lanet olsun, yezit denen deliye
Muhabbetle bağlıyız, Muhammed'e Ali'ye
***
Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin
Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için
Düşman sevindirmenin, ne âlemi var şimdi
Milletçe kenetlenip, sarılmamız kâr şimdi
***
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize
İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize
***
Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin
Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için
Düşman sevindirmenin, ne âlemi var şimdi