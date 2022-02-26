Orhan Gencebay

Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan Yedi düvel elinden, kim kurtardı bu yurdu Mehmetçik değil miydi, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü *** Asırlardır dinmedi, bir bölücü ninnisi Aynı dinden değil mi, Alevisi, Sünnisi Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için *** Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize *** Yedi düvel elinden, kim kurtardı bu yurdu Mehmetçik değil miydi, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü Hangimizin ecdadı, feda olmadı yurda Hangi bahçeden bir gül, solmadı bu uğurda *** Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize Sevgiyle gelir dize, sevgiyle gelir dize *** Asırlardır dinmedi, bir bölücü ninnisi Aynı dinden değil mi, Alevisi, Sünnisi Bin kere lanet olsun, yezit denen deliye Muhabbetle bağlıyız, Muhammed'e Ali'ye *** Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için Düşman sevindirmenin, ne âlemi var şimdi Milletçe kenetlenip, sarılmamız kâr şimdi *** Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize *** Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için Düşman sevindirmenin, ne âlemi var şimdi