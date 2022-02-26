Gidecek Yerim Olsaydı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Gidecek Yerim Olsaydı
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Bu kadar sıkıntı çekmezdim belki
Bu dertli günümde yarim olsaydı
Bu köhne meyhane yuvam değil ki, değil ki
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Titretir elimi baktığım resmin
Hasretin telini çınlatır sesin
Hiç kimse demezdi bak ne haldesin, haldesin
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Her sabah yeni bir çile sırada
Kurtulmak isterken kaldım arada
Ne işim var bilmem benim burada, burada
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Ne işim var bilmem benim burada, burada
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Ümitler gönlümden sana koşardı
Anılar albüme sığmaz taşardı
En güzel mutluluk bizle yaşardı, yaşardı
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Kederle yoğruldum acıyla piştim
Geceyle bunaldım, günle değiştim
Ben niçin sarhoşum, ben niye içtim, ah içtim
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Bir şekil verseydin sen bu esere
Böylesi yanmazdım göz göre göre
Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
Bu akşam gidecek yerim olsaydı...