Orhan Gencebay

Bu kadar sıkıntı çekmezdim belki Bu dertli günümde yarim olsaydı Bu köhne meyhane yuvam değil ki, değil ki Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Titretir elimi baktığım resmin Hasretin telini çınlatır sesin Hiç kimse demezdi bak ne haldesin, haldesin Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Her sabah yeni bir çile sırada Kurtulmak isterken kaldım arada Ne işim var bilmem benim burada, burada Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Ne işim var bilmem benim burada, burada Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Ümitler gönlümden sana koşardı Anılar albüme sığmaz taşardı En güzel mutluluk bizle yaşardı, yaşardı Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Kederle yoğruldum acıyla piştim Geceyle bunaldım, günle değiştim Ben niçin sarhoşum, ben niye içtim, ah içtim Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Bir şekil verseydin sen bu esere Böylesi yanmazdım göz göre göre Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere Bu akşam gidecek yerim olsaydı Bu akşam gidecek yerim olsaydı Bu akşam gidecek yerim olsaydı...