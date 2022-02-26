Orhan Gencebay

Giden Gelmez Yerine Sen alnına bu yazıyı Kendi ellerinle yazdın Kabahati yükleme Bos yere kaderine *** Aşkımızın mezarını Kendi ellerinle kazdın Beyhude bekleme Giden gelir mi yerine *** Ya azad et ya öldür dedim Ya ver gönlümü ya güldür dedim Sana giden yollar Hasret dolu sevda dolu Aşk kokulu güldür dedim *** Şimdi sana uğurlar olsun Bahtın şansın açık olsun Maziye her bakışta Benden de selam olsun *** Aşkımızın günahını Aşkımızın vebalini Sen yüklendin hesabını Sen istedin öyle olsun

Aşkta Telafi Olmaz Bittiyse söyle Yok yere savaşmayalım Canın çekmiyorsa yılları boşuna harcamayalım Bittiyse söyle Sevgili rolü oynamayalım Aramız karalanmışsa aşkı boşuna kandırmayalım *** Yakmam resimlerini odama ışık yaparım emin ol Bu hayat biterken de aklımda hep sen olacaksın *** Zorlama gözyaşını akmaz Mecburen üzüntü olmaz Bana bir borcun yok Aşkta telafi olmaz

Değmez Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala Duygular uçuşurken gizleniyoruz yanında Ayrılalım unutalım Hep üzüldük biraz durulalım Gencecik kalbimiz yıllandı sonunda *** Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala Duygular uçuşurken gizleniyoruz yanında Ayrılalım unutalım Hep üzüldük biraz durulalım Gencecik kalbimiz yıllandı sonunda *** Değmez değmez zorlamaya Değmez değmez dayanmaya Değmez değmez ağlamaya Değmez değmez gözyaşına değmez *** Değmez değmez zorlamaya Değmez değmez dayanmaya Değmez değmez ağlamaya Değmez değmez gözyaşına değmez *** Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala Duygular uçuşurken gizleniyoruz yanında Ayrılalım unutalım Hep üzüldük biraz durulalım Gencecik kalbimiz yıllandı sonunda *** Değmez değmez zorlamaya Değmez değmez dayanmaya Değmez değmez ağlamaya Değmez değmez gözyaşına değmez *** Değmez değmez zorlamaya Değmez değmez dayanmaya Değmez değmez ağlamaya Değmez değmez gözyaşına değmez *** Yazık değil mi eridik tükendik Kandırdık kendimizi aylarca *** Değmez değmez zorlamaya Değmez değmez dayanmaya Değmez değmez ağlamaya Değmez değmez gözyaşına değmez *** Değmez değmez zorlamaya Değmez değmez dayanmaya Değmez değmez ağlamaya Değmez değmez gözyaşına değmez *** Söz aşka gelmişken iki yabancıyız hala

Günaydın Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun *** Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Günaydın gittim ben *** Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun *** Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Günaydın gittim ben *** Günaydıınnn... gittim ben