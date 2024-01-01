Orhan Gencebay

Ayşe, Ayşe, bak şu işe
Ayşe, Ayşe, dur de bu gidişe
Ayşe, Ayşe, bak şu işe
Ayşe, Ayşe, dur de bu gidişe
Sana beni̇ çekiştirmişler
"Seni̇ sevmiyor o" demişler, Ayşe
Dedikodular etmişler
Vallahi̇ yalan, billahi yalan
Seviyorum seni̇, seni, inanma, Ayşe
Kır şu inadını, canım Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Gel barışalım, gülüm Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Sen neymişsin, be Ayşe
Affet beni̇, dön, Ayşe
Ayşe, Ayşe, duramıyorum
Senden güzeli̇ göremiyorum
Ayşe, Ayşe, son ver bu işe
Ayşe, sensiz, yapamıyorum
Bana şaka yaptığını söyle
Yoksa sensiz yaşanmaz ki̇ böyle, Ayşe
Oynama kalbimle öyle
Vallahi̇ yalan, billahi yalan
Seviyorum seni̇, seni, inanma, Ayşe
Kır şu inadını, canım Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Gel barışalım, gülüm Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Sen neymişsin, be Ayşe
Affet beni̇, dön, Ayşe
Kır inadını, kır, Ayşe
Gel barışalım, gülüm Ayşe
Sen neymişsin, be Ayşe
Çok özledim seni, Ayşe
Kır şu inadını, canım Ayşe
Gel barışalım, gülüm Ayşe
Sen neymişsin, be Ayşe