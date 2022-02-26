Orhan Gencebay

Giderim Şarkı Sözleri
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Sersefilim sevgilinin uğruna (uğruna)
Abdal oldum göç eyledim giderim (giderim)
Hançer vurdum gençliğimin bağrına
Hançer vurdum gençliğimin bağrına
Telafisiz suç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Telafisiz suç eyledim giderim
(Telafisiz suç eyledim giderim)
***
Kalp gözünden aldım onmaz darbeyi (darbeyi)
O gün bu gün şaşırıyom kıbleyi (kıbleyi)
Bilemiyo'm Medine'yi, Kabe'yi, Kabe'yi
Yâr gönlünü hac eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Yâr gönlünü hac eyledim giderim
Yâr gönlünü hac eyledim giderim
***
Geçse de ömrümün her anı yasla
Borcumu ödemiş olamam asla
Bahşettiği yüce aşka kıyasla
Bahşettiği yüce aşka kıyasla
Koskoca bir hiç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Koskoca bir hiç eyledim giderim
Koskoca bir hiç eyledim giderim
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Cemalim mürekkep etsen kanımı (kanımı)
Yazmakla olmuyor aşkın tanımı (tanımı)
Yar kurban adamış aziz canımı, canımı
Al kınalı koç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Al kınalı koç eyledim giderim
Al kınalı koç eyledim giderim