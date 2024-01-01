Orhan Gencebay

-
Sersefilim sevgilinin uğruna (uğruna)
Abdal oldum göç eyledim giderim (giderim)
Hançer vurdum gençliğimin bağrına
Hançer vurdum gençliğimin bağrına
Telafisiz suç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Telafisiz suç eyledim giderim
(Telafisiz suç eyledim giderim)
***
Kalp gözünden aldım onmaz darbeyi (darbeyi)
O gün bu gün şaşırıyom kıbleyi (kıbleyi)
Bilemiyo'm Medine'yi, Kabe'yi, Kabe'yi
Yâr gönlünü hac eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Yâr gönlünü hac eyledim giderim
Yâr gönlünü hac eyledim giderim
***
Geçse de ömrümün her anı yasla
Borcumu ödemiş olamam asla
Bahşettiği yüce aşka kıyasla
Bahşettiği yüce aşka kıyasla
Koskoca bir hiç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Koskoca bir hiç eyledim giderim
Koskoca bir hiç eyledim giderim
***
Cemalim mürekkep etsen kanımı (kanımı)
Yazmakla olmuyor aşkın tanımı (tanımı)
Yar kurban adamış aziz canımı, canımı
Al kınalı koç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Al kınalı koç eyledim giderim
Al kınalı koç eyledim giderim
-
Ayşe, Ayşe, bak şu işe
Ayşe, Ayşe, dur de bu gidişe
Ayşe, Ayşe, bak şu işe
Ayşe, Ayşe, dur de bu gidişe
Sana beni̇ çekiştirmişler
"Seni̇ sevmiyor o" demişler, Ayşe
Dedikodular etmişler
Vallahi̇ yalan, billahi yalan
Seviyorum seni̇, seni, inanma, Ayşe
Kır şu inadını, canım Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Gel barışalım, gülüm Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Sen neymişsin, be Ayşe
Affet beni̇, dön, Ayşe
Ayşe, Ayşe, duramıyorum
Senden güzeli̇ göremiyorum
Ayşe, Ayşe, son ver bu işe
Ayşe, sensiz, yapamıyorum
Bana şaka yaptığını söyle
Yoksa sensiz yaşanmaz ki̇ böyle, Ayşe
Oynama kalbimle öyle
Vallahi̇ yalan, billahi yalan
Seviyorum seni̇, seni, inanma, Ayşe
Kır şu inadını, canım Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Gel barışalım, gülüm Ayşe
(İnadını kır, kır, kır, Ayşe)
Sen neymişsin, be Ayşe
Affet beni̇, dön, Ayşe
Kır inadını, kır, Ayşe
Gel barışalım, gülüm Ayşe
Sen neymişsin, be Ayşe
Çok özledim seni, Ayşe
Kır şu inadını, canım Ayşe
Gel barışalım, gülüm Ayşe
Sen neymişsin, be Ayşe
-
Param olmasa da beni sevebilir misin
Ben açken sen tok gezebilir misin
Benden daha güzel ve yakışıklı birisi
Beni sana unutturabilir mi
Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine
Tercih edebilir misin
***
Cevap ver
Ey gözümün nuru gönlümün varı
Yaradan aşkı için cevap ver
Gururunu kandırma cevap ver
İnsanlık onurun ile cevap ver
***
Cevap ver ki zaman kalsın
Sanma sakın bir sen varsın
Sen şifasız yara mısın
Cevap ver
***
Sence susmak çare midir
Dilinde iki engel nedir
Her şey senin elindedir
Cevap ver
***
Çırpınırken sen sen diye
Ah bir gelsen gülsen diye
Umurunda mı sevsem diye
Cevap ver
***
Sevsen de sevmesen de
Dost desende demesen de
Sevmeyi hiç sevmesen de
Bilmesen de bana cevap ver
Cevap ver
***
Para belki çok şey ama
Her şey para değildir ki
Aşkın daha büyük
Para nedir ki
***
Diyorlar ki mutluluğun
Sırrı yalnız paradadır
Zengin olan daha
Mutlu mudur ki
-
Deryada bir salım yok
Tutacak bir dalım yok
İstersen al canımı
Verecek bir malım yok
***
Yar eline gidecek
Yollarda kervanım yok
Boş yerine bekleme
Gelmeye dermanım yok
***
Kuru bir yaprak gibi
Rüzgarın önündeyim
Sürüklemiş götürmüş
Uçurum sonundayım
***
Daha ne bekliyorsun
Söyle benden sevgilim
Bir kuru canım kaldı
Oda olsun al senin
-
Esti başımda yine
Eski kavak yelleri
Yanımda yoktun ama
Düşündüm o günleri
***
Düşünmeyle bitmezdi
Anı vardı her dalda
Kısmetim çok açıktı
Benimleydin her falda
***
Aşk oyunu oynardık
Hep bir niyet tutardık
Ben hep seni dilerdim
Bize dua ederdim
***
Gelecekte kaybetmek
Korkusuyla yasarken
Falın her türlüsüne
Ümidimi bağlardım
***
Çağırırdım seni hep
Hayalimin içine
Benim gönlüm olurdun
Girerdin her biçime
***
Sana olan aşkımı
Hasretinle sulardım
Büyütürdüm özgürce
Zamanları çalardım
-
Sen alnına bu yazıyı
Kendi ellerinle yazdın
Kabahati yükleme
Bos yere kaderine
***
Aşkımızın mezarını
Kendi ellerinle kazdın
Beyhude bekleme
Giden gelir mi yerine
***
Ya azad et ya öldür dedim
Ya ver gönlümü ya güldür dedim
Sana giden yollar
Hasret dolu sevda dolu
Aşk kokulu güldür dedim
***
Şimdi sana uğurlar olsun
Bahtın şansın açık olsun
Maziye her bakışta
Benden de selam olsun
***
Aşkımızın günahını
Aşkımızın vebalini
Sen yüklendin hesabını
Sen istedin öyle olsun
-
Yıkıp gitti hepimizi
Kör olası şu ayrılık
Bir inada teslim olduk
Bitsin artık bu dargınlık
***
Şimdi kader çıkmazında
Çıkar bir yol arıyorum
Aşk eğer bir kumar ise
Son şansımı oynuyorum
***
Ey sevgili sen yerine
Ben dertleri sarıyorum
Hangi yöne gitsem yine
Aynı yöne varıyorum
***
Çaresizlik girdabında
Çırpınan tek ben değilim
Senin acı çekmene hiç
Katlanacak yar değilim
-
Zalim baban vermedi seni
Zalim anan vermedi seni
Kaçırcem de al bohçanı bekle beni
Kaçırcem de köşelerde bekle beni
***
Ya bu akşam belki sabah
Ya bu akşam belki de sabah
Bırakmıycam yaban ele seni seni
Bırakmıycam yaban ele seni seni
***
Doğru söyle sevdin mi beni
Doğru söyle sevdin mi beni
Kaçırcem de al bohçanı bekle beni
Kaçırcem kız köşelerde bekle beni
***
Takı aldım hepsi de yeni
Yüzük aldım hepsi de yeni yeni
Takıcem de parmağına sar beni beni
Donatcem de kollarını sar beni beni
***
Ben babamdan iznimi aldım
Ben anamdan iznimi aldım
Kaçırcem kız kimselere deme emi
Kaçırcem kız elaleme deme emi
-
Yazık bana kıymetini bilemedim bilemedim
Aşığınım deli gibi diyemedim diyemedim
Sen bence bir melek bir dua gibisin
Nadide bir çiçek sen farklı birisin
***
Aşkıma laik gönlüme laik
Her şeyden ötede sen helalimsin
Sen benim alnıma doğmadan önce
Yazılmış bir sevda bir kader gibisin
***
Belki mutluluk belki belalım
Her şeyden ötede sen helalimsin
Her şeyden ötede alın terimsin
***
Kavuştursun Mevla'm bizi
Mutlu etsin ikimizi
Dargınlıklar ayrılıklar
Neden büksün belimizi
***
Sen bence bir melek bir dua gibisin
Nadide bir çiçek sen farklı birisin
Aşkıma laik gönlüme laik
Her şeyden ötede sen helalimsin
***
Sen benim alnıma doğmadan önce
Yazılmış bir sevda kaderim gibisin
Belki mutluluk belki belalım
Her şeyden ötede sen helalimsin
Her şeyden ötede alın terimsin
-
Bu aşka biraz ara verelim
Bittik tükendik gel dinlenelim
Sınırsız sevmek pek güzel amma
Çok hata yaptık nerde bilelim
***
Sensiz bir anımı yaşıyorum saymazken
Sana olan aşkımı haykırıp bağırıp ilan ederken
Önünde diz çöküp geleceğin resmini mutluluğu çizerken
Ayrılmak yok diye yemin ederken
***
Hangimiz daha yorgun
Hangimiz daha üzgün
Hangimizin sevdası
Diğerinden çok üstün
***
Dertler bitti artık her şey tamam derken
Başlıyor bir başka dert biri biterken
***
Değişti zevkler renkler değişti
Karıştı akıl aşklar değişti
Dünle bu günü barıştırmak zor
Gücüm yetmiyor yaşlar değişti
***
Bir daha dünyaya gelirsek bil ki bana
Bir sevda borcun var sözün var
Sözün var bana borcun var
Sensizlik vurgunuyum bil ki senle olmaya
Bil ki senin aşkına yaşamaya sevilmeye ihtiyacım
-
Dediler aklını hep o yar almış
Dağ dağa küsmüşte duyan olmamış
Artık sevenlere saygı kalmamış
Şu kahpe dünyanın düzenine bak
***
Yalanına dolanına bak
Koca dünyanın
Sevenine küsenine bak
Yalan dünyanın
***
Gün doğarken başka batarken başka
Olmasa da yer mi var gerçek bir aşka
Mecnunun çağında doğaydık keşke
Şu kaderin bize ettiğine bak
***
Yalanına dolanına bak
Koca dünyanın
Çalanına çırpanına bak
Yalan dünyanın
Sevenine küsenine bak
Koca dünyanın
Kananına sananına bak
Yalan dünyanın
Yalanına dolanına bak
Koca dünyanın
-
Yakılacak yara bu
Yandırır diye içtim
Dudakların şarabı
Andırır diye içtim
***
Kahroldum gidişine
İçtim peşi peşine
Gönlüm senin işine
Son verir diye içtim
***
Vurduğun günden beri
Sormadın derbederi
Ateş ettiğin yeri
Söndürür diye içtim
***
Ne hal bildin ne hatır
Yazmadın tek bir satır
Senin gibi aldatır
Kandırır diye içtim
***
Yokluğun hışım gibi
Bastırdı kışım gibi
Seni de başım gibi
Döndürür diye içtim