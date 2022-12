Gitme gitme darılıp gitme Gitme gitme gücenip gitme Gelişin yaşamak kadar güzel bana Gidişin ecel sanki Bu gönül ikimize de yeter sakin beni senden etme *** Ömrümce beklerim neden gelen sen olunca Her derde gülerim veren sen olunca Dünya her gülüşünle yeniden doğacaktı Gelen sen seven sen olunca *** En kötü günümüz böyle olsun Sarıl bana sevgilim Kader bizden yana artık güven ola Gül sevgilim *** Sorma sorma maziyi sorma Sorma sorma maziyi sorma Farz et yeniden doğmuşum senin ile Aşkın can verdi bana Senden önce yaşamadım diye düşün Bana maziyi sorma