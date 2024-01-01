Orhan Gencebay

Gitti de gitti sevgilim gitti, Ardına bile bakmadan gitti de gitti, Bu gönül onundu almadan gitti, En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle, *** Beklemek faydasız, dönmeyeceksin, Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin, Başka bir sevgili bulmuşsun dediler, Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin, Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,