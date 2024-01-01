Gittide Gitti Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Gittide Gitti
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Gitti de gitti sevgilim gitti,
Ardına bile bakmadan gitti de gitti,
Bu gönül onundu almadan gitti,
En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
***
Beklemek faydasız, dönmeyeceksin,
Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin,
Başka bir sevgili bulmuşsun dediler,
Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin,
Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,