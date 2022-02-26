Goca Dünya Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Goca Dünya
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Dünya handır han içinde
Yaşar onu can içinde
Rüya gibi gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
***
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
***
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde bir candır
Bu gün gelir yarın gider
Dolup boşalan bir handır
***
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?
***
Hey gidi gidi goca dünya gam yükü müsün?
Söyle fani dünya söyle dert küpü müsün?