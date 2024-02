Orhan Gencebay

Gölgeler Gölgeler, ah gölgeler Ufkumuzu gölgeler Gölgeler, ah gölgeler Aşkımızı gölgeler *** Gölgeler hep karanlık Gerçekleri gizlerler Gölgeler hep karanlık Seni benden gizlerler *** Gölgeler hep peşimizde, adım adım iz sürerler Gölgeler hep sessiz sessiz, ne söyler ne de dinlerler Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler? Gölgeler, gölgeler seni almak isterler *** Hasretler, ah hasretler Kucak kucak beklerler Hasretler, ah hasretler Ağlayıp da beklerler *** Biz bize doyamadan Bizi bizden ettiler Sana hiç doyamadan Beni senden ettiler *** Gönüller hep parça parça kahrettirip de gittiler Her yerde gözyaşları var, yerlerde kirlettiler Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler? Gölgeler, gölgeler seni almak isterler

Yarabbim Yarabbim sen büyüksün Yarabbim sen gönülsün Durdur geçen zamanı kulların gülsün *** Bütün saatler dursun Dert rüzgarları sussun Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Mevsim bahar olunca Aşk gönle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel *** Senden uzak yaşamak İnan yaşamak değil Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil *** Bazı duygular var ki Kelimelere sığmaz Sevenler anlar ancak sevmeyen değil *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel

Utan Utan utan Ettiğinden utan Gerçeği yalan katığından utan Kırdığın gönüldür parçasından utan *** Utan utan utan dostum utan Utan utan utan dostum utan *** Verdiğin sözlerden gelecek günlerden Bekleyen ümitlerden hasretlerden utan Gönlümün hüznünden yas dökülen gözden Aldığın her nefesten insanlıktan utan *** Yalan yalan dostum yalan Hasret nefret inan simdi Senden bana kalan *** Yasamak bir oyun değildir dostum Ağlamak sevmek var sevilmemek var Bu dünya kimsenin değildir dostum En mutlu anında yok olmak da var *** Utan utan utan dostum utan Utan utan isyanından utan *** Hiçbir şey vermeden avuç açan elden Sevgisiz gönüllerden bencillikten utan Ettiklerin sana kar kalacak senam Ah alarak yarattığın fırsatlardan utan

Dilenci Sevmek çok zormuş Sevmemek çok zor Sevilmemek çok zor Sevdim ama sevildim mi, bilemiyorum *** Ağlamak çok zor Ağlamamak çok zor Ağlayamamak çok zor Her gün seni kaderimden dileniyorum *** Bir dilenciyim senden aşkı dilenen Her fırsatta hor görülüp, belki gülüp alay edilen Bir dilenciyim geleceğini bilmeyen Senden ne para ne de pul, ne de acımanı bekleyen *** Kırdım kırılmayan gururumu Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu *** Beklemek çok zor Sabretmek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum *** Beklemek zormuş Beklememek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum *** Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım Ben ne dilenci, ne de bir gurursuzum Çok sevdiğim için böyle aşık böyle mutsuzum *** Kırdım kırılmayan gururumu Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu (yolunu)

Aklımı Aldılar Aklımı aldılar, artık nasıl yaşarım? Aklımı aldılar, şimdi nasıl yaşarım? Fikrimi çaldılar, bir meçhule koşarım Gönlümü çaldılar, bir hayale koşarım *** Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım En büyük eserim seni yarattım Sevmeyen anlamaz su perişan hâlimi Sarhoşum, aşkını deli gibi yaşarım Sarhoşum, aşkından her ümidi yaşarım *** Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde Yalnızım çok yalnız, bilmediğim biçimde Yalnızım yapyalnız, tatmadığım biçimde *** Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım Ömrümü, canımı sana adadım Var mıyım yok muyum, her şey senin elinde Fırsat ver, bulaşalım zamanın bir köşesinde Kaybettim kendimi duyguları selinde

Bilseydim Meydan mi verirdim bu ayrılığa Bilseydim bu kadar zor olduğunu Bilseydim dünyanın böyle karanlık Bilseydim bu kadar dar olduğunu *** Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın Bilseydim biranda kor olduğunu Bilseydim su anki gönül acımın Senin yokluğunda var olduğunu *** Meydan mi verirdim... *** Bilseydim yüzümün dört mevsimi güz İçimin ağlayan nar olduğunu Bilseydim odamın dört duvarı düz Sensiz yatağımın kar olduğunu buz olduğunu *** Fırsat mı tanırdım bu dargınlığa Bilseydim bu kadar zor olduğunu Bilseydim zindandan daha karanlık Bilseydim hücreden dar olduğunu *** Boyun mu bükmezdim sitem etmene Bilseydim sükutun kar olduğunu Sebep mi olurdum dargın gitmene Bilseydim küsünce sır olduğunu

Dokunma Dokunma dokunma, kırılır kalbim dokunma Kırma kırma, seven kalbimi kırma Dokunma dokunma, ben yaralı bir gönülüm Vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma *** Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek *** Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma Kırma kırma, incitip beni kırma *** Unutma unutma bu günün yarınları da var Hep sevdi sevecek deyip kendini avutma Darılma darılma seven seveni affedermiş Darılma darılma hemen nefrete sarılma *** Dünyada en zor şey, kırılan bir kalbi onarmaktır İnsana yakışan, insanca yaşayıp var olmaktır Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek *** Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma Kırma kırma, seven gönlümü kırma

Gözü Var Gözü var dertlerin, bende gözü var Gözü var dertlerin, bende gözü var Akşam olur, sıra sıralanırlar Akşam olur, sıra sıralanırlar Akşam olur, sıra sıralanırlar Eğer acıların zevki olsaydı Eğer acıların zevki olsaydı Olamazdı kimse benden bahtiyar Olamazdı kimse benden bahtiyar Olamazdı kimse benden daha bahtiyar Kimse bilmez, kimse görmez Ne yerdeyim ne gökteyim Beni bulan, beni seven o gönüldeyim Beni bulan, seven olur ümidindeyim Gözü var gönlümün, sende gözü var Gözü var gönlümün, sende gözü var Söyleyemem kimselere, sana kıyarlar Söyleyemem kimselere, sana kıyarlar Söylemem kimseye, neden? Sana kıyarlar Her şeyi kendime dert eder oldum Her şeyi kendime dert eder oldum Kastı var dertlerin, bana kastı var Kastı var dertlerin, bana kastı var Şu feleğin yalnız benle, benle zoru var Kimse bilmez, kimse görmez Ne yerdeyim ne gökteyim Beni bulan, beni seven o gönüldeyim Beni bulan, beni gören o gönüldeyim

Hadi Git Hadi git iş işten geçmeden Çok geç olmadan vakit Günahıma girmeden katilim olmadan git Gitki siyah gözlerin arkada kalmasınlar Gitki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın Oysaki hep yedekte hep elde var sanmıştın Her darbene tahammül edecek bir bedenim Gururum mani olur perişanıma benim Hadi git Hadi git ne adres nede hatıra bırak Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak Git artık gecmeden çok geç olmadan vakit Günaha girmeden katilim olmadan git Sanmaki faslı bahar geldiği gibi gitmez Sanmaki hüsranını görmeye ömrüm yetmez Güllere aşk olsun gene sen kokacaksın Fallara aşk olsun gene sen çıkacaksan Korkulu düşlerimin yolundan kaçıyorum Sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum Hadi git ne adres nede hatıra bırak Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak Hadi git

Suç Değil Ateşli bakışlara bağla umutlarını Ateşli bakışlara bağla umutlarını Ben güzele doymuşum gözüm gönlüm aç değil Ben güzele doymuşum gözüm gönlüm aç değil Rahmet bekleyenlere götür bulutlarını Rahmet bekleyenlere götür bulutlarını Gönlüm aşkın deryası yağmura muhtaç değil Gönlüm aşkın deryası yağmura muhtaç değil Okşamamak marifet öpmemek hüner seni Okşamamak marifet öpmemek hüner seni Hangi çılgın koklamaz yediveren bu seni Hangi çılgın koklamaz yediveren bu seni Leyla'yı tanımadan Mecnun olmak suç değil Leyla'yı tanımadan Mecnun olmak suç değil Ne olusun kınama duygusuz sanma beni Ne olusun kınama duygusuz sanma beni