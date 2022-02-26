Orhan Gencebay

Gölgeler Şarkı Sözleri
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Gölgeler, ah gölgeler
Ufkumuzu gölgeler
Gölgeler, ah gölgeler
Aşkımızı gölgeler
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Gölgeler hep karanlık
Gerçekleri gizlerler
Gölgeler hep karanlık
Seni benden gizlerler
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Gölgeler hep peşimizde, adım adım iz sürerler
Gölgeler hep sessiz sessiz, ne söyler ne de dinlerler
Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler?
Gölgeler, gölgeler seni almak isterler
***
Hasretler, ah hasretler
Kucak kucak beklerler
Hasretler, ah hasretler
Ağlayıp da beklerler
***
Biz bize doyamadan
Bizi bizden ettiler
Sana hiç doyamadan
Beni senden ettiler
***
Gönüller hep parça parça kahrettirip de gittiler
Her yerde gözyaşları var, yerlerde kirlettiler
Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler?
Gölgeler, gölgeler seni almak isterler