Orhan Gencebay

Gölgeler, ah gölgeler Ufkumuzu gölgeler Gölgeler, ah gölgeler Aşkımızı gölgeler *** Gölgeler hep karanlık Gerçekleri gizlerler Gölgeler hep karanlık Seni benden gizlerler *** Gölgeler hep peşimizde, adım adım iz sürerler Gölgeler hep sessiz sessiz, ne söyler ne de dinlerler Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler? Gölgeler, gölgeler seni almak isterler *** Hasretler, ah hasretler Kucak kucak beklerler Hasretler, ah hasretler Ağlayıp da beklerler *** Biz bize doyamadan Bizi bizden ettiler Sana hiç doyamadan Beni senden ettiler *** Gönüller hep parça parça kahrettirip de gittiler Her yerde gözyaşları var, yerlerde kirlettiler Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler? Gölgeler, gölgeler seni almak isterler