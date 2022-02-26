Orhan Gencebay

Gönül Şarkı Sözleri
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Nedir bu çektiğim senden?
Gönül, derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor gönül?
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın?
Belki bir gün uslanırsın gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
Divane gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleceği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma gönül
***
Hepimiz bir misafiriz
Zaman gelince göçeriz
Ecel acı can alırken
Her şeyimizden geçeriz gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
Divane gönül