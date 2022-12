Orhan Gencebay

Nedir bu çektiğim senden? Gönül, derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor gönül? *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın? Belki bir gün uslanırsın gönül Gönül, gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane gönül Divane gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleceği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma gönül *** Hepimiz bir misafiriz Zaman gelince göçeriz Ecel acı can alırken Her şeyimizden geçeriz gönül Gönül, gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane gönül Divane gönül