Orhan Gencebay

Dökülen her yaprak bir ömür gibi,
Gidip de dönmeyen güne benziyor,
Sen gittin gideli kaç mevsim geçti,
Ağaran saçlarım kara benziyor,
Sevgilim, Sevgilim...
***
Gönül fırtınası katmış önüne,
Sürüklüyor beni meçhul bir yöne,
Istırap kadehim gözyaşımla dolu,
Hasretten öleceğim güzel yüzüne,
***
Sabır aşka kar etmiyor,
Ne olur dön artık,
Aşka gücüm yetmiyor,
Bekletme artık,
***
Sevgilim, sevgilim...
***
Nerelerdesin, hangi eldesin,
Seven böyle yapar mı
Unuttun beni, unutma beni,
Dön, bekleyemem dön,
***
Gel de şu gönlümün fırtınası dinsin,
Istırap kadehini alsın çekilsin,
Neler çektiğimi geçen yıllara sor,
Seni senden çok seven gönül sevinsin,
***
Sabır aşka kar etmiyor,
Ne olur dön artık,
Aşka gücüm yetmiyor,
Bekletme artık,
***
Sevgilim, sevgilim...
***
Nerelerdesin, hangi eldesin,
Seven böyle yapar mı,
Unuttun beni, unutma beni,
Dön, bekleyemem dön,