Orhan Gencebay

Dökülen her yaprak bir ömür gibi, Gidip de dönmeyen güne benziyor, Sen gittin gideli kaç mevsim geçti, Ağaran saçlarım kara benziyor, Sevgilim, Sevgilim... *** Gönül fırtınası katmış önüne, Sürüklüyor beni meçhul bir yöne, Istırap kadehim gözyaşımla dolu, Hasretten öleceğim güzel yüzüne, *** Sabır aşka kar etmiyor, Ne olur dön artık, Aşka gücüm yetmiyor, Bekletme artık, *** Sevgilim, sevgilim... *** Nerelerdesin, hangi eldesin, Seven böyle yapar mı Unuttun beni, unutma beni, Dön, bekleyemem dön, *** Gel de şu gönlümün fırtınası dinsin, Istırap kadehini alsın çekilsin, Neler çektiğimi geçen yıllara sor, Seni senden çok seven gönül sevinsin, *** Sabır aşka kar etmiyor, Ne olur dön artık, Aşka gücüm yetmiyor, Bekletme artık, *** Sevgilim, sevgilim... *** Nerelerdesin, hangi eldesin, Seven böyle yapar mı, Unuttun beni, unutma beni, Dön, bekleyemem dön,