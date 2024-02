Orhan Gencebay

çaresizdik biz ikimiz çaresizlik kocamandı biz dalarken o uyudu bizden önce o uyandı *** çaresizlik çayı koymuş çaresizlik sofrayı kurmuş bir ağlamış sonra susmuş ifadesi sıradandı *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun dal dal çık zamanında *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun… *** korkuyorduk biz ikimiz şikayetler korkudandı kim bilir kaç gün geçti kıyametler sıralandı *** bana ne şiirler yazdırdın sana yazsınlar kocaman ceza güzelliğinin farkındasın bundan da suçlusun keza *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun dal dal çık zamanında *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun… *** sen öyle sakin, sakin yanımda benim gözler her zamanki gibi dudaklarında bu uykumuz gelmeden önceki uyku… *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun dal dal çık zamanında *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun…