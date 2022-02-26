Orhan Gencebay

İlk görüşte başlar kalplerde telaş Çok erken kıyılır gönül nikahı Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş Bakarken kıyılır gönül nikahı Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş Bakarken kıyılır gönül nikahı *** Beklenen karşına çıkar bir sabah Belki yeşil gözlü, belki simsiyah Daha ilk görüşte yürekten bir ah Çekerken kıyılır gönül nikahı *** Neler uydurursun gör daha neler Nice mazeretler, ne bahaneler Kederli gözlerden billur taneler Dökerken kıyılır gönül nikahı *** Alnında sevecek yazdıktan sonra Eninde sonunda senindir sıra Bir vesile olur kibrit, sigara Yakarken kıyılır gönül nikahı Bir vesile olur kibrit, sigara Yakarken kıyılır gönül nikahı *** Düşürür sevdaya yaşı 13'ü Tanımaz günahı, kanunu suçu Gururun belini, sevginin gücü Bükerken kıyılır gönül nikahı *** Neler uydurursun gör daha neler Nice mazeretler, ne bahaneler Kederli gözlerden billur taneler Dökerken kıyılır gönül nikahı *** Dökerken kıyılır gönül nikahı