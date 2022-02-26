Gönül Nikahı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Gönül Nikahı
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İlk görüşte başlar kalplerde telaş
Çok erken kıyılır gönül nikahı
Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş
Bakarken kıyılır gönül nikahı
Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş
Bakarken kıyılır gönül nikahı
***
Beklenen karşına çıkar bir sabah
Belki yeşil gözlü, belki simsiyah
Daha ilk görüşte yürekten bir ah
Çekerken kıyılır gönül nikahı
***
Neler uydurursun gör daha neler
Nice mazeretler, ne bahaneler
Kederli gözlerden billur taneler
Dökerken kıyılır gönül nikahı
***
Alnında sevecek yazdıktan sonra
Eninde sonunda senindir sıra
Bir vesile olur kibrit, sigara
Yakarken kıyılır gönül nikahı
Bir vesile olur kibrit, sigara
Yakarken kıyılır gönül nikahı
***
Düşürür sevdaya yaşı 13'ü
Tanımaz günahı, kanunu suçu
Gururun belini, sevginin gücü
Bükerken kıyılır gönül nikahı
***
Neler uydurursun gör daha neler
Nice mazeretler, ne bahaneler
Kederli gözlerden billur taneler
Dökerken kıyılır gönül nikahı
***
Dökerken kıyılır gönül nikahı