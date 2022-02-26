Orhan Gencebay

Gönülden Gönüle Gönülden gönüle bir yol var ki Bulana her şey helal olsun Bağrımı açtım, gönlümü açtım Sarana bu can feda olsun *** Sevsene, sarsana, kucaklasana Koşsana, sarsana, kucaklasana *** Seni gördüm, çok beğendim Şu hâlime baksana Seni gördüm, çok beğendim Gözlerime baksana *** Tebrik et beni, bulmuşum seni Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana *** Elimi, belimi, dilimi tuttum Seni bilmeden kırarım diye Feleğe küstüm, kadere kızdım Seni sakladılar çalarım diye *** Sarılamadım, söylemedim kaçarsın diye Sarılamadım, söylemedim kaçarsın diye *** Bir görüşte âşık oldum Şu hâlime baksana Bir görüşte âşık oldum Gözlerime baksana *** Tebrik et beni, bulmuşum seni Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana

Allahım Kurtuldum sanmıştım Senin elinden Görünce anladım Bitmedi sevdan Sakladım aşkını inan içimde Başkası olmadı olmuyor Sendedir derman *** Tutuldum deli gibi Ne yer, ne gökteyim Köle oldum bak sonunda Emrindeyim *** Allah'ım sen koru bu kulunu Bilemedim yalancı huyunu Göremem şimdi yolunu Hayra yor benim sonumu

Alçal Dağlar Hasretinle yandı bağrım Yar yoluna sarın beni Bekler şimdi nazlı yarim Alçal dağlar aşam seni *** Yüksek dağlar olun engin Hele bana bir yol verin Sevdası gönlümde yarin Alçal dağlar aşam seni *** Hasretinle dizi dizi Yürekte dinmedi sızı Yar gurbette bekler bizi Alçal dağlar aşam seni

Annem Kurtuldum sanmıştım Senin elinden Görünce anladım Bitmedi sevdan Sakladım aşkını inan içimde Başkası olmadı olmuyor Sendedir derman *** Tutuldum deli gibi Ne yer, ne gökteyim Köle oldum bak sonunda Emrindeyim *** Allah'ım sen koru bu kulunu Bilemedim yalancı huyunu Göremem şimdi yolunu Hayra yor benim sonumu

Ağlamak Yakışmaz Bana Beklenmedik bir anda Yenildim yine aşka Tövbeliydim bir daha Böyle kara sevdaya *** Acılar başucumda Yine nöbet tutacak Bilirim gözlerime Uyku haram olacak *** Tutsağın, esirinim Ben ölünceye kadar Yar benim seni sevmek gibi Bir sorunum var Yüreğim paramparça Kaçamaz uzaklara Ağlayamam ki Ağlamak yakışmaz bana

Yangınlarım Var Sevda yüklü kalbim Pembe buluttu Yanlış limanlara Sığındı gönlüm Bu belki kaçıştı Belki umuttu Yanlış insanlara Kapıldı gönlüm *** Yoruldum… yoruldum Her gün seni düşünmekten *** Yangınlarım var Yaralarım var Korkuyorum yar Gel de kurtar Gel beni sar *** Bu sitem değil Bu bir tutku

Yediveren Dargınım sana sanma Unuttum geçenleri Geceler geçmez Yüreğim yangın yeri *** Kalbine kilit vurma Hatırla o dünleri Yüzüme vurma yine sensizliği Bilir misin ben seni Her şeyden çok sevdim Üzüme bu deli kalbim Hala senin of *** Yediveren gül açtı Yangını dudağımda Ölüm gelir durur baş ucumda Bu sürgünden yoruldum Bin yerimden vuruldum Sana bir ömür verdim korkmuyorum