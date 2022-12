Orhan Gencebay

Gönülden gönüle bir yol var ki Bulana her şey helal olsun Bağrımı açtım, gönlümü açtım Sarana bu can feda olsun *** Sevsene, sarsana, kucaklasana Koşsana, sarsana, kucaklasana *** Seni gördüm, çok beğendim Şu hâlime baksana Seni gördüm, çok beğendim Gözlerime baksana *** Tebrik et beni, bulmuşum seni Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana *** Elimi, belimi, dilimi tuttum Seni bilmeden kırarım diye Feleğe küstüm, kadere kızdım Seni sakladılar çalarım diye *** Sarılamadım, söylemedim kaçarsın diye Sarılamadım, söylemedim kaçarsın diye *** Bir görüşte âşık oldum Şu hâlime baksana Bir görüşte âşık oldum Gözlerime baksana *** Tebrik et beni, bulmuşum seni Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana Senden ayrı yaşadığım güne yazıktır bana Seni seven bu kalbe girmek yakışır sana