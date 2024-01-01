Orhan Gencebay

-
İlk görüşte başlar kalplerde telaş
Çok erken kıyılır gönül nikahı
Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş
Bakarken kıyılır gönül nikahı
Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş
Bakarken kıyılır gönül nikahı
***
Beklenen karşına çıkar bir sabah
Belki yeşil gözlü, belki simsiyah
Daha ilk görüşte yürekten bir ah
Çekerken kıyılır gönül nikahı
***
Neler uydurursun gör daha neler
Nice mazeretler, ne bahaneler
Kederli gözlerden billur taneler
Dökerken kıyılır gönül nikahı
***
Alnında sevecek yazdıktan sonra
Eninde sonunda senindir sıra
Bir vesile olur kibrit, sigara
Yakarken kıyılır gönül nikahı
Bir vesile olur kibrit, sigara
Yakarken kıyılır gönül nikahı
***
Düşürür sevdaya yaşı 13'ü
Tanımaz günahı, kanunu suçu
Gururun belini, sevginin gücü
Bükerken kıyılır gönül nikahı
***
Neler uydurursun gör daha neler
Nice mazeretler, ne bahaneler
Kederli gözlerden billur taneler
Dökerken kıyılır gönül nikahı
***
Dökerken kıyılır gönül nikahı
-
Dün gece hep seni seni düşündüm
Söylediklerine aklım takıldı
Uykumda bir sağa bir sola döndüm
Alaycı gülüşe aklım takıldı
***
Yüzünde şüpheli bir anlam vardı
Bana ne dediysen sanki yalandı
İçimi tarifsiz bir korku sardı
Aşkımı düşündüm aklım takıldı
***
Açık konuş benle doğruyu söyle
Nedir bu tavırlar bu gidiş böyle
Bir yanlışlık yaptım demedin amma
Şeytana uydun mu aklım takıldı
***
Bir yanlışlık yaptım demedin amma
Şeytana uydun mu aklım takıldı
Şeytana uydun mu aklım takıldı
***
Aklım takıldı fikrim takıldı
Yeşil gözlerine aklım takıldı
***
Sevdim diyorsun gerçek mi bilmem
Söz veriyorsun bunla yetinmem
Geleceğe dönük hayallerimize
Durun biraz dedim aklım takıldı
***
Beni sevmeye mecbur değilsin
Sen bir gerçeksin yalan değilsin
Belki bir aşkla kalan değilsin
Gururum coştu aklım takıldı
***
Belki sana göre eski kafayım
Bir aşkla yetinen anlayıştayım
Belki isteyip de yapamadığın
Zorluklardayım aklım takıldı
***
Belki isteyip de yapamadığın
Zorluklardayım aklım takıldı
Anlat bana seni aklım takıldı
***
Aklım takıldı fikrim takıldı
Yeşil gözlerine aklım takıldı
Aklım takıldı fikrim takıldı
Yeşil gözlerine aklım takıldı
-
Al hançeri vur bağrıma canım senindir
Varlığıma karar vermek senin emrindir
***
İsterim ki ömrüm sonu seninle olsun
İsterim ki yaşat beni sevip sevindir
***
Bazen bana öyle yakın öyle cansın ki
Ben bedenim sense ruhum öyle bensin ki
***
Dokun bana sarıl bana hep öylece kal
sevilmenin böylesine kim ne desin ki
***
Canım benim ömrüm benim kim ne desin ki
***
İsterim ki yaşat beni sevip sevindir
Varlığıma karar vermek senin emrindir.
-
Seni bilmem ama ben kararlıyım
Şu garip sevdadan cayalım gitsin
Bu aşkta senden çok ben zararlıyım
Bir kumar oynadık diyelim gitsin
***
İçimde bir his var, benden pes diyor
Olmayan duadan ümit kes diyor
Madem ki bahtımız böyle istiyor
Kaderin emrine uyalım gitsin
***
Seninle burcumuz tutsaydı keşke
Arslanlar bir başka, yengeçler başka
Yarını olmayan hayırsız aşka
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
***
Seninle burcumuz tutsaydı keşke
Arslanlar bir başka, yengeçler başka
Yarını olmayan hayırsız aşka
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
***
Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
Uyalım gitsin, uyalım gitsin
Kaderin emrine uyalım gitsin
***
Farzet ki, bir rüya gördük ikimiz
Gerçekte bu hissi taşımadık biz
Böyle bir masalı yaşamadık biz
Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin
***
Marifet feleğin elinden çıkmış
Dünyada başka bir terzisi yokmuş
Keremi Aslı'yı narına yakmış
Ateşten gömleği giyelim gitsin
***
Seninle burcumuz tutsaydı keşke
Arslanlar bir başka, yengeç bir başka
Yarını olmayan hayırsız aşka
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
***
Tiryaki gönlümden olmasın kuşkun
Tek sana müptela tek sana düşkün
Ardından bir ağıt yakalım aşkın
Adını elveda koyalım gitsin
***
Cayalım gitsin, cayalım gitsin
Bir kumar oynadık diyelim gitsin
Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
-
Bir özürle dil aşınmaz
Seven kalp ile oynanmaz
İnsanım ben, taş değilim
Can çıkmasa, huy da çıkmaz
***
Bir özürle dil aşınmaz
Seven kalp ile oynanmaz
İnsanım ben, taş değilim
Can çıkmasa, huy da çıkmaz
***
Her yerde bir mucize var
Bakıp bakıp görmedin mi?
Sevgi dolu her tarafta
Sen ömrünce sevmedin mi?
***
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
***
Her sevenden aşık olmaz
Gönül var ki aşka doymaz
Kimi sever anlaşılmaz
Sen birini seçmedin mi?
***
Her sevenden aşık olmaz
Gönül var ki aşka doymaz
Kimi sever anlaşılmaz
Sen birini seçmedin mi?
***
Herkes olmuş kalp hırsızı
Gönüllerde ince sizi
Hayırlısı, hayırsızı
Hiç kimseyi sevmedin mi?
***
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
-
Demedim mi yıkmak kolay
Yapmak zor demedim mi
Demedim mi gönül bir dağ
Çıkmak zor demedim mi
***
Acıları biz yarattık demedim mi
Kolayları zor eyledik demedim mi
***
Hani bizdik merkezi
Koskoca şu dünyanın
Basalım mı üstüne
Bu kadar hatıranın
***
Demedim mi bize zarar
Bizden gelir demedim mi
Demedim mi benden gizli
Bir şey yapma demedim mi
***
Yıldız gibi kayma gökten ayrılma
Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma
***
Demedim mi döneceksin
Yine bana demedim mi
Seni ancak ben anlarım
Ben bilirim demedim mi
***
Demedim mi bize zarar
Bizden gelir demedim mi
Demedim mi benden gizli
Bir şey yapma demedim mi
***
Yıldız gibi kayma gökten kaybolma
Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma
-
Üzülsem de, kahretsen de
En nihayet bir insansın
Üzülsem de, kahretsen de
En nihayet bir insansın
Göz göz olsa yaraların
Bir çare bulup saransın
Parça parça olsan bile
Yaralarını saransın
Söz mü kaldı söylenecek?
Yâr mı kaldı sevilecek?
Söz mü kaldı söylenecek?
Yâr mı kaldı sevilecek?
Bundan böyle aşkın adı
Masallarda bilinecek
Bundan böyle aşkın adı
Masallarda bilinecek
Belki de ben son Mecnun'um
Belki de sen son Leyla'sın
Zalim aşklar tarihine
En büyük imza atansın
Uzun ince yola çıktım
Düşe kalka yürüyorum
Uzun ince yola çıktım
Düşe kalka yürüyorum
Yaşamanın bedelini
Çok pahalı ödüyorum
Yaşamanın bedelini
Çok pahalı ödüyorum
Sevgi dolu bir gönlüm var
Sevilmeyi bilmiyorum
Sevgi dolu bir gönlüm var
Sevilmeyi bilmiyorum
Bana paylaş, sev dediler
Paylaşanı bekliyorum
Bana paylaş, sev dediler
Paylaşanı bekliyorum
Belki de ben son Mecnun'um
Belki de sen son Leyla'sın
Zalim aşklar tarihine
En büyük imza atansın
-
-
Övünmeyin bölük bölük sıralı dağlar
Sizden büyük aşılmayan gönül dağı var
***
Söz gümüşse sükut altın ne diyeyim ben aman
Yüreğimde aşkın sitem yaraları var
Söz gümüşse sükut altın ne yapayım ben Aman
Yüreğimde aşkın sitem yaraları var
***
Yol vermiyor gönül dağı geçit vermiyor
Ahirette verilecek hesapları var
Dağdan yüce yarin gönlü dağlardan yüce
Yüreğimde umutsuzluk acıları var
***
Aramıza kim koydu ki bu engelleri
Sen bilmezdin can alıcı acı sözleri
Aramıza kim koydu ki bu engelleri
Sen bilmezdin öldürücü kötü sözleri
***
Gözün toktu gönlün toktu umudun çoktu aman
Seni bana haram eden birileri var
Gözün toktu gönlün toktu umudun çoktu aman
Bizi bize haram eden birileri var
***
Yol vermiyor gönül dağı geçit vermiyor
Ahirette verilecek hesapları var
Dağdan yüce yarin gönlü dağlardan yüce
Yüreğimde umutsuzluk acıları var
-
-
Tayfuna tutuldum aşk deryasında
Yönümü yitirdim, yüzer dururum
Sahile vurduğum dertler adasından
Dolmayan çilemi yazar dururum
***
Sezince boyundan büyük nazını
Prenses sanmıştım çoban kızını
Armağan ettiği çam sakızını
Ya sabır taşında ezer dururum
***
İltifat eylesem, "Sus" der, istemez
Şiirler söylesem, "Kes" der, istemez
İsyankar olurum ister istemez
Canımdan usanır, bezer dururum
***
Aklında iki gün birini tutmaz
Deli etmek için beni unutmaz
Bugünkü adresi yarını tutmaz
Mahalle mahalle gezer dururum of
Aman, of of, of-of, of, of-of
***
Her gece teklifsiz rüyama girer
Uykumu bölmenin zevkine erer
Önüme bir yığın bilmece serer
Ağlaya ağlaya çözer dururum
***
Bir zaman baş tacı ettiği bendim
Nereye layıktım, nereye kondum
Kapıya atılmış paspasa döndüm
Çiğneyip geçtikçe tozar dururum of
Aman, of of, of-of, of, of, of