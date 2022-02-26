Orhan Gencebay

Sessizim ne kadar üzsen de beni Ağzımı açmaya gözüm kesmiyor Vurduğun zincirden çözsen de beni Bırakıp kaçmaya gözüm kesmiyor *** Ne olur git deme kalbimi kırda Meleyen gönlümü kaptırma kurta Sıratı geçecek imanım varda Aşkımdan geçmeye gözüm kesmiyor *** Ne çıkar sararıp solsa da yüzüm, Gönlümde baharsın gelse de güzüm Çekilmez olsa da sitemin lazım Başka yar seçmeye gözüm kesmiyor