Gözüm Kesmiyor Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Gözüm Kesmiyor
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Sessizim ne kadar üzsen de beni
Ağzımı açmaya gözüm kesmiyor
Vurduğun zincirden çözsen de beni
Bırakıp kaçmaya gözüm kesmiyor
***
Ne olur git deme kalbimi kırda
Meleyen gönlümü kaptırma kurta
Sıratı geçecek imanım varda
Aşkımdan geçmeye gözüm kesmiyor
***
Ne çıkar sararıp solsa da yüzüm,
Gönlümde baharsın gelse de güzüm
Çekilmez olsa da sitemin lazım
Başka yar seçmeye gözüm kesmiyor