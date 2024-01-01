Orhan Gencebay

Gücün Yeterse Gücün yeterse, aklın keserse Vur, vur, vur beni Eğer elindeyse, gönül defterinden Sil, sil, sil beni *** Sen başlattın bu oyunu Şimdi dönmek yakışır mı? İsyan etmiş deli gönlüm Bir gülüşle yatışır mı? Aman, aman, aman aman *** Bırakıp da gidemezsin Bana veda edemezsin Uzlaşmanın var bir yolu Başkasını sevemezsin *** Amaann (sevemezsin, sevemezsin) (Başkasını sevemezsin) Ben seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Dön, bekliyorum *** amann (Başkasını sevemezsin) Çok seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Hep bekliyorum *** İster geçmişten, ister bugünden Sor, sor, sor beni Şunu bil ki, sensizliğe mahkum etmek Zor, zor, zor beni *** Git desen de, gidemem ki Baş belanım, dönemem ki Boş bir gurur inadıyla Seni feda edemem ki Aman, aman, aman aman *** Bırakıp da gidemezsin Hiçbir şeyi çözemezsin Anlaşmanın var bir yolu Konuşmadan bilemezsin *** Amaann (sevemezsin, sevemezsin) (Başkasını sevemezsin) Ben seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Dön, bekliyorum *** amann (Başkasını sevemezsin) Çok seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) Of (Bırakıp da gidemezsin) Hep bekliyorum

Müsaadenle/ Akustik Kimi hayalini yaşar Kimi kapılır akıntıya gider Kimi direnir hayata Kimi son durduğu yerde biter Sim gibi parlar bir güler bir ağlar Film gibi geçer gözünden hatıralar Biri çıkar karşına Seni alır senden gider Biri öyle bi dağıtır ki Tek parçan kalmaz döker Kim gibi dersen Aynanın önünde dur bi bak Eser sahibi karşınızdalar Ben hep bir dediğini iki etmedim mi? Söyle sevmediğini sana yetmedim mi? İstedin de dünyayı ayağına sermedim mi? Göz göre göre üstüme üstüme Basıp geçmedin mi? *** Madem zorla güzellik olmuyorsa Korla bu ateş de yanmıyorsa Gittim ben müsaadenle Sonra dönüp bi bakarsın Bi ara kına da yakarsın yeni yarenle