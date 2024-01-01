Müsadenle Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Müsadenle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Müsadenle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Müsadenle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gücün yeterse, aklın keserse
Vur, vur, vur beni
Eğer elindeyse, gönül defterinden
Sil, sil, sil beni
***
Sen başlattın bu oyunu
Şimdi dönmek yakışır mı?
İsyan etmiş deli gönlüm
Bir gülüşle yatışır mı?
Aman, aman, aman aman
***
Bırakıp da gidemezsin
Bana veda edemezsin
Uzlaşmanın var bir yolu
Başkasını sevemezsin
***
Amaann (sevemezsin, sevemezsin)
(Başkasını sevemezsin)
Ben seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Dön, bekliyorum
***
amann
(Başkasını sevemezsin)
Çok seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Hep bekliyorum
***
İster geçmişten, ister bugünden
Sor, sor, sor beni
Şunu bil ki, sensizliğe mahkum etmek
Zor, zor, zor beni
***
Git desen de, gidemem ki
Baş belanım, dönemem ki
Boş bir gurur inadıyla
Seni feda edemem ki
Aman, aman, aman aman
***
Bırakıp da gidemezsin
Hiçbir şeyi çözemezsin
Anlaşmanın var bir yolu
Konuşmadan bilemezsin
***
Amaann (sevemezsin, sevemezsin)
(Başkasını sevemezsin)
Ben seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Dön, bekliyorum
***
amann
(Başkasını sevemezsin)
Çok seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin) Of
(Bırakıp da gidemezsin)
Hep bekliyorum
-
Kimi hayalini yaşar
Kimi kapılır akıntıya gider
Kimi direnir hayata
Kimi son durduğu yerde biter
Sim gibi parlar bir güler bir ağlar
Film gibi geçer gözünden hatıralar
Biri çıkar karşına
Seni alır senden gider
Biri öyle bi dağıtır ki
Tek parçan kalmaz döker
Kim gibi dersen
Aynanın önünde dur bi bak
Eser sahibi karşınızdalar
Ben hep bir dediğini iki etmedim mi?
Söyle sevmediğini sana yetmedim mi?
İstedin de dünyayı ayağına sermedim mi?
Göz göre göre üstüme üstüme
Basıp geçmedin mi?
***
Madem zorla güzellik olmuyorsa
Korla bu ateş de yanmıyorsa
Gittim ben müsaadenle
Sonra dönüp bi bakarsın
Bi ara kına da yakarsın yeni yarenle
-
Kimi hayalini yaşar
Kimi kapılır akıntıya gider
Kimi direnir hayata
Kimi son durduğu yerde biter
Sim gibi parlar bir güler bir ağlar
Film gibi geçer gözünden hatıralar
Biri çıkar karşına
Seni alır senden gider
Biri öyle bi dağıtır ki
Tek parçan kalmaz döker
Kim gibi dersen
Aynanın önünde dur bi bak
Eser sahibi karşınızdalar
Ben hep bir dediğini iki etmedim mi?
Söyle sevmediğini sana yetmedim mi?
İstedin de dünyayı ayağına sermedim mi?
Göz göre göre üstüme üstüme
Basıp geçmedin mi?
***
Madem zorla güzellik olmuyorsa
Korla bu ateş de yanmıyorsa
Gittim ben müsaadenle
Sonra dönüp bi bakarsın
Bi ara kına da yakarsın yeni yarenle