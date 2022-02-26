Orhan Gencebay

Gücün yeterse, aklın keserse Vur, vur, vur beni Eğer elindeyse, gönül defterinden Sil, sil, sil beni *** Sen başlattın bu oyunu Şimdi dönmek yakışır mı? İsyan etmiş deli gönlüm Bir gülüşle yatışır mı? Aman, aman, aman aman *** Bırakıp da gidemezsin Bana veda edemezsin Uzlaşmanın var bir yolu Başkasını sevemezsin *** Amaann (sevemezsin, sevemezsin) (Başkasını sevemezsin) Ben seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Dön, bekliyorum *** amann (Başkasını sevemezsin) Çok seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Hep bekliyorum *** İster geçmişten, ister bugünden Sor, sor, sor beni Şunu bil ki, sensizliğe mahkum etmek Zor, zor, zor beni *** Git desen de, gidemem ki Baş belanım, dönemem ki Boş bir gurur inadıyla Seni feda edemem ki Aman, aman, aman aman *** Bırakıp da gidemezsin Hiçbir şeyi çözemezsin Anlaşmanın var bir yolu Konuşmadan bilemezsin *** Amaann (sevemezsin, sevemezsin) (Başkasını sevemezsin) Ben seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Dön, bekliyorum *** amann (Başkasını sevemezsin) Çok seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) Of (Bırakıp da gidemezsin) Hep bekliyorum