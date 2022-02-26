Gücün Yeterse Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Gücün Yeterse
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Gücün yeterse, aklın keserse
Vur, vur, vur beni
Eğer elindeyse, gönül defterinden
Sil, sil, sil beni
***
Sen başlattın bu oyunu
Şimdi dönmek yakışır mı?
İsyan etmiş deli gönlüm
Bir gülüşle yatışır mı?
Aman, aman, aman aman
***
Bırakıp da gidemezsin
Bana veda edemezsin
Uzlaşmanın var bir yolu
Başkasını sevemezsin
***
Amaann (sevemezsin, sevemezsin)
(Başkasını sevemezsin)
Ben seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Dön, bekliyorum
***
amann
(Başkasını sevemezsin)
Çok seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Hep bekliyorum
***
İster geçmişten, ister bugünden
Sor, sor, sor beni
Şunu bil ki, sensizliğe mahkum etmek
Zor, zor, zor beni
***
Git desen de, gidemem ki
Baş belanım, dönemem ki
Boş bir gurur inadıyla
Seni feda edemem ki
Aman, aman, aman aman
***
Bırakıp da gidemezsin
Hiçbir şeyi çözemezsin
Anlaşmanın var bir yolu
Konuşmadan bilemezsin
***
Amaann (sevemezsin, sevemezsin)
(Başkasını sevemezsin)
Ben seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Dön, bekliyorum
***
amann
(Başkasını sevemezsin)
Çok seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin) Of
(Bırakıp da gidemezsin)
Hep bekliyorum