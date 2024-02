Orhan Gencebay

Gül Oylum Aşkımın başı için gözümün yaşı için Ne olur dön dön geriye Sevenler yas mı tutsun gönül nasıl unutsun Ne diye gittin ne diye Ağrına giden mi var Başka yar seven mi var Deliye döndüm deliye *** Güloylom güloylom deliye döndüm deliye Güloylom güloylom geriye dön dön geriye Öfkeni yense idin ya beni vursa idin Nereye gittin nereye Şimdi bensiz hoş musun ben gibi sarhoş musun Derdi sardım sen diye diye Ağrına giden mi var başka yar seven mi var Ne diye gittin ne diye Ağrına giden mi var Başka yar seven mi var Deliye döndüm deliye

Yürekten Olsun Sen bir dediğin amma binlerce olsun Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun Sen bir dediğin amma binlerce olsun Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum yürekten olsun Bize aslan gibi sevmek yaraşır Maksadımız aşktır yavrum Gönülden olsun, yürekten olsun *** Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun Seviyorum seni derken nutkun tutulsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun Canımdan olsun, yürekten olsun *** Sakla beni sende en gizli yerde Yanıma gelişin sanki ibadet olsun Beni sakla sende en gizli yerde Beraber olmamız sanki ibadet olsun *** Uçalım aşk ile en yükseklere Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun Uçalım aşk ile en yükseklere Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun Bizimle dolsun *** Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun Seviyorum seni derken nutkun tutulsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun Gerçekten olsun, yürekten olsun

Ben Kendim Bir Alemim Ben kendim bir alemim Şu alemin içinde Ben kendim bir alemim Şu alemin içinde *** Ben kendime belayım En şahane biçimde Ben kendime belayım En şahane biçimde *** Ne bülbüle hacet var Ne de gonca güllere Ben sevmeye aşığım İstediğin biçimde *** Ne bülbüle hacet var Ne de gonca güllere Ben sevmeye aşığım İstediğin biçimde *** Hercai bir duygunun Meftunuyum ben yine Hercai bir duygunun Meftunuyum ben yine *** Kıyma bana güzelim Düşmüşüm ellerine Kıyma bana güzelim Düşmüşüm ellerine *** Ne bülbüle hacet var Ne de gonca güllere Ben sevmeye aşığım İstediğin biçimde *** Ne bülbüle hacet var Ne de gonca güllere Ben sevmeye aşığım İstediğin biçimde

Seven Affader Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi Ağlasam yaş olup düşeceksin Ağlamasam canımdan edeceksin Ben tükenirken sen de tükeneceksin Aşkımla biteceksin *** Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum *** Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni Bir ah da sen alma yüreğimden Biraz da sen çalma ümidimden Vurma beni en derin hassas yerimden Vurma sensizliğinden *** Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni ne yapsan yine de seviyorum

Bozamazsın Beni Dünya Sen ne kadar bozulsanda, Bozamazsın beni dünya Çirkinlikler kitabına, Yazamazsın beni dünya Yazılmam dünya, *** Söz vermişim allah'ıma Ortak olmam günahına, Bir vefasız yâr uğruna ölemem dünya, Ne sevilmek, ne sevmek var, Ne insanlık, adalet var, Uyamam ben düzenine, Değişmem dünya, sen değiş dünya, *** Yaratırken tanrım seni Yaratığı en güzelini, Paylaşmanın kıymetini, Bilemedim, anlamadın bencilsin dünya, *** şeytanda sen, melekte sen, Mahşerde, sen ahrette sen, Bu halinle en kötüden, çirkinsin dünya, *** Ne sevilmek, ne sevmek var, Ne insanlık adalet var, Düzenine isyanım var, Değişmem dünya, Of of sen değiş dünya. *** Bu şarkım aslında dünyaya değil Bu güzel dünyayı bozmak isteyenleredir!

İdam Mahkumu Dertleri dermanla verensin Tanrı'm Bir zalim kulunu çok seviyorum Aşk denen bu derdin dermanı var ise İdama mahkûmum, af bekliyorum *** Gönlüm neler neler çekmişti ama Benden beter var mı bilemiyorum Korkum var yürekten, aşkımdan da büyük Korkumdan bir türlü gülemiyorum, gülemiyorum *** Özür dilemekse ben diliyorum "Cezama sensizlik verme", diyorum Aşkına, sevgine ihtiyacım var Seni canımdan da çok, çok seviyorum *** Söyle gönlüm söyle, deminde zaman Derdini açmayan bulamaz derman Sonunda geç kalıp olmadan pişman Korkak yaşamanı istemiyorum *** Kolay değil kırık bir kalp onarmak Kolay değil gerçek seveni bulmak Her şeye değecek baştan başlamak Senden başkasını sevemiyorum, sevemiyorum *** Özür dilemekse ben diliyorum "Cezama sensizlik verme", diyorum Aşkına, sevgine ihtiyacım var Seni canımdan da çok, çok seviyorum

Aşk Mezarı Eğer aşka bir ceza verebilseydim Benim gibi onunda sevmesini isterdim *** Meçhulden gelmişim meçhule giderim Ömür denen bu yolda susadım su içtim Yürek kansın diye yoldaki bir pınardan *** Aşk pınarıymış bu içmesen ararsın İçsen benim gibi aşk diye yanarsın Ne ilk içen bendim ne son geçen bu yoldan Her şey başladı aşk pınarında Dertler başladı aşk pınarında *** Şimdi arıyorum aşksız günlerimi Meğer zehirlemişim kendi kendimi Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu Kaybettim yarınımın ümitlerini ümitlerini ümitlerini Kaybettim yarınımın ümitlerini Sevmemek elde değil zamanı belli değil Bir canım var yaşarım bende değil Bir canım var yaşarım bende değil *** Gönlümde sefalet aşkla başladı İsyan etti bana bütün duygularım Her yudum bir zehir her nefes bir alev Her ahımda kaldı arzularım Ah edişte kaldı arzularım *** Şimdi arıyorum aşksız günlerimi Meğer zehirlemişim kendi kendimi Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu Kaybettim yarınımın ümitlerini Ümitlerini ümitlerini Kaybettim yarınımın ümitlerini Sevmemek elde değil zamanı belli değil Bir canım var yaşarım bende değil Bir canım var yaşarım bende değil.

Hey Yabancı Hey yabancı, biz seninle bir ömrü paylaşmıştık Hey yabancı, unuttum ben nerede tanışmıştık Bölük pörçük anılalar hatırlıyorum Biz galiba delice bir aşk yaşamıştık Aşk yaşamıştık *** Seviyorum seni diyen o gönül nerede Belki başka bir aşk için giriyor derde Aşk bir oyun hayat sahne bizler oyuncu Oynadık biz rolümüzü kapandı perde *** Hey yabancı hey yabancı sen mutlu ol sen Belki bende umutlanırım dua edersen Dua edersen Sen yabancı ben yabancı olduk şimdi ne acı Gel istersen dost olalım hafiflesin bu sancı Küskün yaşamanın kime ne faydası var Biz fani bir yolcu dünya baki ve hancı Baki ve hancı *** Seviyorum seni diyen o gönül nerde Belki başka bir aşk için giriyor derde Aşk bir oyun hayat bir sahne bizler oyuncu İsterdim ki mutlu sonla kapansın perde Hey yabancı hey yabancı sen mutlu ol sen belki bende Umutlanırım dua edersen Dua edersen dua edersen

Hep Böyle Kalalım Böyle kalsın elimiz, böyle kalsın sevgimiz Değişmesin kaderimiz, hep böyle kalsın Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde Derdin, gamın yerini şimdi aşk alsın *** Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın Öyle sev, öyle sev ki felek utansın *** Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın Hep böyle kalalım, canımda cansın *** Dertleri veren Tanrım dermanını da verir Senin olduğun her dert bana zevk verir Geçti artık kaderin kötülük rüzgarları Bak göründü ufuktan aşkın baharı *** Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın Öyle sev, öyle sev ki felek utansın *** Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın *** Hep böyle kalalım, canımda cansın Mavi dünyamsın

Cana Doğru Doludizgin koşar yollar Sana doğru, sana doğru Doludizgin koşar yollar Sana doğru, sana doğru *** Aramızda engeller var Bana doğru, bana doğru Aramızda engeller var Bana doğru, bana doğru Bana doğru, vay *** "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil *** Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Cana doğru, bana doğru Zora doğru, vay *** Çekip gitmekse maksadın Ne bu kararsız feryadın? Çekip gitmekse maksadın Ne bu kararsız feryadın? *** Anlaşılmaz oldu tadın Zehre doğru, zehre doğru Anlaşılmaz oldu tadın Zehre doğru, cana doğru Bana doğru, vay *** "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil *** Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Cana doğru, bana doğru Zora doğru, vay

İpek Böceği Gel gör beni, ne hâllere büründüm Kâh bir böcek kâh kelebek göründüm Gel gör beni, ne hâllere büründüm Kâh bir böcek kâh kelebek göründüm İpek oldum, bir kozada barındım Elindeyse kov başından, kov beni İpek oldum, bir kozada barındım Elindeyse kov başından, kov beni Kov beni Diler isen kirmanında tel eyle Beğenirsen ak omzuna şal eyle Diliyorsan kirmanından tel eyle Beğenirsen ak omzuna şal eyle Yaşmak eyle, duvak eyle, tül eyle İncelt beni, yücelt beni, öv beni Seccade yap, götür yatak odana Her secdede okşa beni, sev beni Ara sıra balkonuna asıver Halı gibi, kilim gibi döv beni Döv beni Sır veremem her önüme gelene Güvenemem en vefalı kölene Sır veremem her önüme gelene Güvenemem en vefalı kölene Göster beni kadir kıymet bilene Beğenmezse sağ başından, sağ beni Göster beni kadir kıymet bilene Beğenmezse sağ başından, sağ beni Sağ beni Diler isen kirmanında tel eyle Beğenirsen ak omzuna şal eyle Diliyorsan kirmanından tel eyle Beğenirsen ak omzuna şal eyle Yaşmak eyle, duvak eyle, tül eyle İncelt beni, yücelt beni, öv beni Seccade yap, götür yatak odana Her secdede okşa beni, sev beni Ara sıra balkonuna asıver Halı gibi, kilim gibi döv beni Döv beni