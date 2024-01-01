Orhan Gencebay

Güle Güle Şarkı Sözleri
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Güle güle sevdiğim, bahtın açık olsun
Bütün özlediklerimiz seni bulsun
Ne ilk temennim bu, ne son olacaktır
Hasretlere benden de selam olsun
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Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun
Git diyen yok ki sana, gidiyorsun
Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret
Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun
***
Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak
Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun
***
Neydi bizi ayıran, neydi bizi kıran?
Kim olmuş ki ayrılıkla mutlu olan?
Her gurbet yolcusunun bir sılası vardı
Senin sılan şu gönlüm, senle dolan
***
Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun
Git diyen yok ki sana, gidiyorsun
Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret
Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun
***
Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak
Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun