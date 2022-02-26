Orhan Gencebay

Güle güle sevdiğim, bahtın açık olsun Bütün özlediklerimiz seni bulsun Ne ilk temennim bu, ne son olacaktır Hasretlere benden de selam olsun *** Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun Git diyen yok ki sana, gidiyorsun Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun *** Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun *** Neydi bizi ayıran, neydi bizi kıran? Kim olmuş ki ayrılıkla mutlu olan? Her gurbet yolcusunun bir sılası vardı Senin sılan şu gönlüm, senle dolan *** Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun Git diyen yok ki sana, gidiyorsun Aşkı sen öğretmiştin, unutmayı da öğret Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun *** Ne vardı ayrılığa koşup da sarılacak Hasretinde gözyaşı var görmüyorsun