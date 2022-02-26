Sen Gittin Mi Ben Ölürüm Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
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Gülünce daha güzel, ağlayınca çok masum
Kızınca hem yırtıcı hem de hoş oluyorsun
Sevince daha mutlu, sevilince doyumsuz
Gönlümün her köşesini senle dolduruyorsun
***
Seviyorum seni haberin olsun
Benim gibi bir sevgili sanma bulursun
Benim gibi bir seveni çok zor bulursun
***
Yüzünün güllerinin
Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum
Kısık kısık sesine
Hadi gel deyişinin acayip tutkunuyum
***
Yüzünün güllerinin
Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum
Kısık kısık sesine
Hadi gel deyişinin delice tutkunuyum
***
Seni gördüğüm zaman yerimde duramıyorum
İçim içime sığmıyor ve de anlatamıyorum
Sana dokunmamak çok zor, kendimi tutamıyorum
Tüylerim diken diken oluyor, mahvoluyorum
***
Seviyorum seni haberin olsun
Benim gibi bir sevgili sanma bulursun
Benim gibi bir seveni çok zor bulursun
***
Yüzünün güllerinin
Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum
Kısık kısık sesine
Hadi gel deyişinin acayip tutkunuyum
***
Yüzünün güllerinin
Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum
Kısık kısık sesine
Hadi gel deyişinin delice tutkunuyum
***
Yüzünün güllerinin
Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum
Kısık kısık sesine
Hadi gel deyişinin acayip tutkunuyum
***
Yüzünün güllerinin
Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum
Kısık kısık sesine
Hadi gel deyişinin delice tutkunuyum
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