Orhan Gencebay

Gülünce daha güzel, ağlayınca çok masum Kızınca hem yırtıcı hem de hoş oluyorsun Sevince daha mutlu, sevilince doyumsuz Gönlümün her köşesini senle dolduruyorsun *** Seviyorum seni haberin olsun Benim gibi bir sevgili sanma bulursun Benim gibi bir seveni çok zor bulursun *** Yüzünün güllerinin Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum Kısık kısık sesine Hadi gel deyişinin acayip tutkunuyum *** Yüzünün güllerinin Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum Kısık kısık sesine Hadi gel deyişinin delice tutkunuyum *** Seni gördüğüm zaman yerimde duramıyorum İçim içime sığmıyor ve de anlatamıyorum Sana dokunmamak çok zor, kendimi tutamıyorum Tüylerim diken diken oluyor, mahvoluyorum *** Seviyorum seni haberin olsun Benim gibi bir sevgili sanma bulursun Benim gibi bir seveni çok zor bulursun *** Yüzünün güllerinin Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum Kısık kısık sesine Hadi gel deyişinin acayip tutkunuyum *** Yüzünün güllerinin Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum Kısık kısık sesine Hadi gel deyişinin delice tutkunuyum *** Yüzünün güllerinin Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum Kısık kısık sesine Hadi gel deyişinin acayip tutkunuyum *** Yüzünün güllerinin Kızınca gözlerinin hayranı, meftunuyum Kısık kısık sesine Hadi gel deyişinin delice tutkunuyum