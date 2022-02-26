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7/24 Dinle Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

Sen Gittin Mi Ben Ölürüm Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Sen Gittin Mi Ben Ölürüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sen Gittin Mi Ben Ölürüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Gittin Mi Ben Ölürüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

  • Gülünce Daha Güzel

  • Gönül Nikahı

  • Ah Belalım

  • Duydum ki Unutmuşsun

  • Aramızda Birşey Var

  • Kalabilirsin

  • Dilek Taşı

  • Dünya Dönüyor

  • Allahım Neden

  • Sen de mi

  • Tek Kurşun Yeter

  • Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

  • Ağzın Şeker Dilin Bal

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