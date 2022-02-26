Orhan Gencebay

Güneşimsin, mehtabımsın, hasretimsin, canımsın Menzilimsin, amacımsın, bitmeyen efkarımsın Sen ne dersen yaparım ben senin için yaşarım ben Ecel olsa koşarım ben bil ki alın yazımsın *** Al götür dertlerin hiç olmadığı bir yer varsa Sev beni sınırsızca yüreğin el veriyorsa İstiyorum hiç yalansız tertemiz bir aşkı senle Yaşamayı istiyorum çünkü seni seviyorum *** Ne söylersem eksik olur seni anlatmak için Ne yol varsa denerim ben sana ulaşmak için Her gittiğim yoldasın sen her baktığım yerdesin sen Aşkın tek zirvesisin sen, yaşıyorum senin için *** Al götür dertlerin hiç olmadığı bir yer varsa Sev beni sınırsızca yüreğin el veriyorsa İstiyorum hiç yalansız tertemiz bir aşkı senle Yaşamayı istiyorum çünkü seni seviyorum