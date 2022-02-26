Güneşimsin Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Güneşimsin
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Güneşimsin, mehtabımsın, hasretimsin, canımsın
Menzilimsin, amacımsın, bitmeyen efkarımsın
Sen ne dersen yaparım ben senin için yaşarım ben
Ecel olsa koşarım ben bil ki alın yazımsın
***
Al götür dertlerin hiç olmadığı bir yer varsa
Sev beni sınırsızca yüreğin el veriyorsa
İstiyorum hiç yalansız tertemiz bir aşkı senle
Yaşamayı istiyorum çünkü seni seviyorum
***
Ne söylersem eksik olur seni anlatmak için
Ne yol varsa denerim ben sana ulaşmak için
Her gittiğim yoldasın sen her baktığım yerdesin sen
Aşkın tek zirvesisin sen, yaşıyorum senin için
***
Al götür dertlerin hiç olmadığı bir yer varsa
Sev beni sınırsızca yüreğin el veriyorsa
İstiyorum hiç yalansız tertemiz bir aşkı senle
Yaşamayı istiyorum çünkü seni seviyorum