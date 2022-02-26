Orhan Gencebay

Gurbet elde hasta düştüm, ağlarım Şu gönül kahrını çekemez oldum Açılmış yarama ateş bağlarım Aşk sırrını yâre açamaz oldum Açılmış yarama ateş bağlarım Aşk sırrını yâre açamaz oldum *** Bir güzelin mecnunuyum, efendim Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum *** Kaşları kemandır, kirpiğin oktur Bilinmez dertlerin sayısı çoktur Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum *** Bir güzelin mecnunuyum, efendim Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum