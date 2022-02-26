Orhan Gencebay

Gurbet Şarkı Sözleri
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Gurbet elde hasta düştüm, ağlarım
Şu gönül kahrını çekemez oldum
Açılmış yarama ateş bağlarım
Aşk sırrını yâre açamaz oldum
Açılmış yarama ateş bağlarım
Aşk sırrını yâre açamaz oldum
***
Bir güzelin mecnunuyum, efendim
Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
***
Kaşları kemandır, kirpiğin oktur
Bilinmez dertlerin sayısı çoktur
Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır
Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum
Bilirim, sevdiğim, ettiğin haktır
Gönül sana bağlı, kaçamaz oldum
***
Bir güzelin mecnunuyum, efendim
Sel bastı ovamı, yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
Derdimi bilmiyo'm ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum