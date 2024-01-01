Orhan Gencebay

Hadi git iş işten geçmeden Çok geç olmadan vakit Günahıma girmeden katilim olmadan git Gitki siyah gözlerin arkada kalmasınlar Gitki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın Oysaki hep yedekte hep elde var sanmıştın Her darbene tahammül edecek bir bedenim Gururum mani olur perişanıma benim Hadi git Hadi git ne adres nede hatıra bırak Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak Git artık gecmeden çok geç olmadan vakit Günaha girmeden katilim olmadan git Sanmaki faslı bahar geldiği gibi gitmez Sanmaki hüsranını görmeye ömrüm yetmez Güllere aşk olsun gene sen kokacaksın Fallara aşk olsun gene sen çıkacaksan Korkulu düşlerimin yolundan kaçıyorum Sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum Hadi git ne adres nede hatıra bırak Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak Hadi git

Sen görülebilen en güzel şeysin İçimden duyulabilen tek sessin Kağıtla kalemle ifade edilmiyor Unuttuğum ruhuma hayat eşisin Tek oluruydun sen bu işin İyi geldi bende yaptığın değişim Tat veriyor renk katıyorsun Tam yerinde bugünüme gelişin Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü En güzel günü En güzel günü En güzel günü Sen görülebilen en güzel şeysin İçimden duyulabilen tek sessin Kağıtla kalemle ifade edilmiyor Unuttuğum ruhuma hayat eşisin Tek oluruydun sen bu işin İyi geldi bende yaptığın değişim Tat veriyor renk katıyorsun Tam yerinde bugünüme gelişin Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü Dünyanın en güzel günü Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü