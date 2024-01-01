Dünyanın En Güzel Günü Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Dünyanın En Güzel Günü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Dünyanın En Güzel Günü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünyanın En Güzel Günü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Dünyanın En Güzel Günü
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Hadi git iş işten geçmeden
Çok geç olmadan vakit
Günahıma girmeden katilim olmadan git
Gitki siyah gözlerin arkada kalmasınlar
Gitki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar
Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın
Oysaki hep yedekte hep elde var sanmıştın
Her darbene tahammül edecek bir bedenim
Gururum mani olur perişanıma benim
Hadi git
Hadi git ne adres nede hatıra bırak
Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak
Git artık gecmeden çok geç olmadan vakit
Günaha girmeden katilim olmadan git
Sanmaki faslı bahar geldiği gibi gitmez
Sanmaki hüsranını görmeye ömrüm yetmez
Güllere aşk olsun gene sen kokacaksın
Fallara aşk olsun gene sen çıkacaksan
Korkulu düşlerimin yolundan kaçıyorum
Sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum
Hadi git ne adres nede hatıra bırak
Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak
Hadi git
-
Sen görülebilen en güzel şeysin
İçimden duyulabilen tek sessin
Kağıtla kalemle ifade edilmiyor
Unuttuğum ruhuma hayat eşisin
Tek oluruydun sen bu işin
İyi geldi bende yaptığın değişim
Tat veriyor renk katıyorsun
Tam yerinde bugünüme gelişin
Çok zor günlük hayatta
Sen gibisine rastlanmıyor
Kalbinden nasıl enfes
Aşk kokuları geliyor
Öyle bir gülüşün var ki
Kim görse uzar ömrü
Senle olduğum her gün
Dünyanın en güzel günü
Çok zor günlük hayatta
Sen gibisine rastlanmıyor
Kalbinden nasıl enfes
Aşk kokuları geliyor
Öyle bir gülüşün var ki
Kim görse uzar ömrü
Senle olduğum her gün
Dünyanın en güzel günü
En güzel günü
En güzel günü
En güzel günü
Sen görülebilen en güzel şeysin
İçimden duyulabilen tek sessin
Kağıtla kalemle ifade edilmiyor
Unuttuğum ruhuma hayat eşisin
Tek oluruydun sen bu işin
İyi geldi bende yaptığın değişim
Tat veriyor renk katıyorsun
Tam yerinde bugünüme gelişin
Çok zor günlük hayatta
Sen gibisine rastlanmıyor
Kalbinden nasıl enfes
Aşk kokuları geliyor
Öyle bir gülüşün var ki
Kim görse uzar ömrü
Senle olduğum her gün
Dünyanın en güzel günü
Çok zor günlük hayatta
Sen gibisine rastlanmıyor
Kalbinden nasıl enfes
Aşk kokuları geliyor
Öyle bir gülüşün var ki
Kim görse uzar ömrü
Senle olduğum her gün
Dünyanın en güzel günü
Dünyanın en güzel günü
Çok zor günlük hayatta
Sen gibisine rastlanmıyor
Kalbinden nasıl enfes
Aşk kokuları geliyor
Öyle bir gülüşün var ki
Kim görse uzar ömrü
Senle olduğum her gün
Dünyanın en güzel günü