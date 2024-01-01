×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Utan / Dokunma

Utan / Dokunma Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Utan / Dokunma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Utan / Dokunma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Utan / Dokunma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Utan / Dokunma

  • Hadi Git

  • Yarabbim

  • Utan

  • Gölgeler

  • Dilenci

  • Aklımı Aldılar

  • Bilseydim

  • Dokunma

  • Gözü Var

  • Suç Değil

  • Daha Ne Olsun

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı