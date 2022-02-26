Orhan Gencebay

Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı Ne yaz gösterdi ne de baharı Adımı dert koydum, soyadım sevda Şimdi tek başıma kaldım, kaldım Şimdi tek başıma kaldım, kaldım *** Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı Esti gönlüme, verdi efkârı Yine kapandı aşkımın yolları *** Araya sen koydun bu ayrılıkları Aklıma sen koydun bu çılgınlıkları Kimi gün bir ümit, kimi gün bir acı Bir buruk teselli hasret rüzgârı Çılgınca esiyor hasret rüzgârı *** Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı Esti gönlüme, verdi efkârı Yine kapandı aşkımın yolları