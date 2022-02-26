Hasret Rüzgarı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Hasret Rüzgarı
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Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı
Ne yaz gösterdi ne de baharı
Adımı dert koydum, soyadım sevda
Şimdi tek başıma kaldım, kaldım
Şimdi tek başıma kaldım, kaldım
***
Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı
Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı
Esti gönlüme, verdi efkârı
Yine kapandı aşkımın yolları
***
Araya sen koydun bu ayrılıkları
Aklıma sen koydun bu çılgınlıkları
Kimi gün bir ümit, kimi gün bir acı
Bir buruk teselli hasret rüzgârı
Çılgınca esiyor hasret rüzgârı
***
Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı
Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı
Esti gönlüme, verdi efkârı
Yine kapandı aşkımın yolları