Orhan Gencebay

-
Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı
Ne yaz gösterdi ne de baharı
Adımı dert koydum, soyadım sevda
Şimdi tek başıma kaldım, kaldım
Şimdi tek başıma kaldım, kaldım
***
Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı
Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı
Esti gönlüme, verdi efkârı
Yine kapandı aşkımın yolları
***
Araya sen koydun bu ayrılıkları
Aklıma sen koydun bu çılgınlıkları
Kimi gün bir ümit, kimi gün bir acı
Bir buruk teselli hasret rüzgârı
Çılgınca esiyor hasret rüzgârı
***
Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı
Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı
Esti gönlüme, verdi efkârı
Yine kapandı aşkımın yolları
-
Ben seni böyle sımsıcak bilmezdim
Eridi gönlümün karlı dağları
Senden önce kimseyi beğenmezdim
Çözüldü gönlümün buzdan bağları
***
Dur sana şöyle bir bakayım
Aşkımı sakla bir ben bulayım
Dur sana şöyle bir bakayım
Aşkımı sakla bir ben bulayım
***
Geç kalmadık sevilmeye sevmeye
Hasret kaldık biz muhabbet etmeye
Sırılsıklam eden aşk yağmurları
Sürüklüyor beni Mecnun etmeye
***
Dur sana şöyle bir bakayım
Aşkımı sakla bir ben bulayım
Dur sana şöyle bir bakayım
Aşkımı sakla bir ben bulayım
-
İnerken aklıma bir kara perde
Her şey yeniden başlar bittiği yerde
İnerken aklıma bir kara perde
Her dert yeniden başlar bittiği yerde
***
Dönüşü olmayan bir yola girdim
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Acaba ner'de?
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Ner'de?
***
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Mümkün değil cevabı arayıp bulmak
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Mümkün değil hesabı yıllara sormak
***
Ner'de benim hasretim, ümidim neşem ner'de?
Ner'de boyun eğdiğim inancım, saygım ner'de?
Ner'de benim gençliğim, hani sevenler ner'de?
Uğruna baş koyduğum seninim diyen ner'de?
Ner'de, ner'de?
***
Severken mi yoksa sevilirken mi?
Herkese bir kader, kader yazılırken mi?
Severken mi yoksa sevilirken mi?
Herkese bir kader, yazı yazılırken mi?
***
Bana düşen payı bilmiyorken mi?
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Acaba ner'de?
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Ner'de?
***
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Mümkün değil cevabı arayıp bulmak
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Ne getirir bir başka sevgili bulmak?
***
Ner'de benim hasretim, ümidim neşem ner'de?
Ner'de boyun eğdiğim inancım, saygım ner'de?
Ner'de benim gençliğim, hani sevenler ner'de?
Uğruna baş koyduğum seninim diyen ner'de?
Ner'de, ner'de?
-
Yemyeşil gözlerden, sımsıcak sözlerden
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
Titreyen kalbimden, doymayan gönlümden
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
Bir çıkmaz sokak gibi
Gurbette kucak gibi
Düşlerde gerçek gibi
Düşlerde gerçek gibi
Çok da güzel afet gibi
Hem şeytan, melek gibi
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru
Bir yanlış yapmaktan, günahkar olmaktan
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
Her sözde bir sihir, her bakış bir tuzak
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
Bir şarkı, şiir gibi
Bir rüya, masal gibi
Her mevsim bahar gibi
Her mevsim bahar gibi
Çok da güzel afet gibi
Hem şeytan, melek gibi
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru
-
İlk görüşte başlar kalplerde telaş
Çok erken kıyılır gönül nikahı
Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş
Bakarken kıyılır gönül nikahı
Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş
Bakarken kıyılır gönül nikahı
***
Beklenen karşına çıkar bir sabah
Belki yeşil gözlü, belki simsiyah
Daha ilk görüşte yürekten bir ah
Çekerken kıyılır gönül nikahı
***
Neler uydurursun gör daha neler
Nice mazeretler, ne bahaneler
Kederli gözlerden billur taneler
Dökerken kıyılır gönül nikahı
***
Alnında sevecek yazdıktan sonra
Eninde sonunda senindir sıra
Bir vesile olur kibrit, sigara
Yakarken kıyılır gönül nikahı
Bir vesile olur kibrit, sigara
Yakarken kıyılır gönül nikahı
***
Düşürür sevdaya yaşı 13'ü
Tanımaz günahı, kanunu suçu
Gururun belini, sevginin gücü
Bükerken kıyılır gönül nikahı
***
Neler uydurursun gör daha neler
Nice mazeretler, ne bahaneler
Kederli gözlerden billur taneler
Dökerken kıyılır gönül nikahı
***
Dökerken kıyılır gönül nikahı
-
Sessizim ne kadar üzsen de beni
Ağzımı açmaya gözüm kesmiyor
Vurduğun zincirden çözsen de beni
Bırakıp kaçmaya gözüm kesmiyor
***
Ne olur git deme kalbimi kırda
Meleyen gönlümü kaptırma kurta
Sıratı geçecek imanım varda
Aşkımdan geçmeye gözüm kesmiyor
***
Ne çıkar sararıp solsa da yüzüm,
Gönlümde baharsın gelse de güzüm
Çekilmez olsa da sitemin lazım
Başka yar seçmeye gözüm kesmiyor
-
Görenler kendini beğenmiş sansın
Sen böyle havalı pozla güzelsin
Varsın âşıkların bıksın usansın
Sen böyle cilveyle, nazla güzelsin
Aşk hevesle başlar, hasret gurbet ile
Solmasın gençliğin gamla kasvetle
Çünkü sen her zaman şen muhabbetle, muhabetle
Şiirle, şarkıyla, sazla güzelsin
Çünkü sen her zaman şen muhabbetle
Şiirle, şarkıyla, sazla güzelsin
Neden bakışların bana düşüyor?
Neden sitemlerin bana koşuyor?
Sığmıyor gönlüme aşkı taşıyor
Sen benim haddimden fazla güzelsin
Aşk hevesle başlar, hasret gurbet ile
Solmasın gençliğin gamla kasvetle
Çünkü sen her zaman şen muhabbetle, muhabetle
Şiirle, şarkıyla, sazla güzelsin
Ben gibi hüzünlü hazanla değil
Sen taze baharla, yazla güzelsin
-
Mevsim mevsim, çiçek çiçek
Baharlar deli edecek
Her mevsimde sevdan beni
Ha öldürdü öldürecek
***
Her mevsimde sevdan beni
Ha öldürdü öldürecek
***
Doymam sana doyamam ki
Senin gibi bulamam ki
Dalga dalga, yağmur yağmur
Aşkın beni eritecek
***
Doymam sana doyamam ki
Bütün aşklar sende sanki
Dalgalarla yağmurlarla
Sevdan beni bitirecek
***
O davetkâr bakışların
Çatılmayan o kaşların
Ağlıyorken gözyaşların
Bana seni öğretecek
***
Gülüyorken gözyaşların
Bana neler öğretecek
***
Doymam sana doyamam ki
Bütün aşklar bende sanki
Dalga dalga, yağmur yağmur
Aşkın beni eritecek
***
Doymam sana doyamam ki
Senin gibi bulamam ki
Dalga dalga, yağmur yağmur
Sevdan beni bitirecek
***
Aşkın beni eritecek
Eritecek...
-
Bir günah işledim bi af diledim,
Üstünde durmasan ne kaybederdin,
Hemen her fırsatta bir tokat gibi,
Yüzüme vurmasan ne kaybederdin,
***
Neyin eksilirdi, beni affetsen,
Ne vardı kalbimi tekrar fethetsen,
Ne olur birazda bizden bahsetsen,
Hep onu sormasan ne kaybederdin,
***
Yakamı tutmasan yargılar gibi,
Ahiret gününde sorgular gibi,
Her yerde hatamı sergiler gibi,
Yüzüme vurmasan ne kaybederdin,
***
Evli olsak da keyfe kederdi,
Gönül nikahımız bize yeterdi,
Şeytana uyup da bu kadar derdi,
Başıma sarmasan ne kaybederdin,
***
Hiç şansım kalmadı dönsen de geri,
Yitirdim verdiğin bütün değeri,
Aşkıma emanet ettiğin yeri,
Bu kadar kırmasan ne kaybederdin,
***
Yakamı tutmasan yargılar gibi,
Ahiret gününde sorgular gibi,
Her yerde hatamı sergiler gibi,
Yüzüme vurmasan ne kaybederdin.
-
Bu ne haldir, bu ne derttir
Saygıyı bilmez, ah bu ne sendir
***
Sevmeyi bilmez, ne iştir ha babam
Günahı zorlar, sevabı bilmez
Gönülden gönle girip de kalmaz
Bir sözü öteki sözünü tutmaz
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
***
Amaaan, düşman değil hep dostunum
Seni sevmekten yorgunum
Bırak beni sevap işle
Öleceğim bu gidişle, aman
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
Of, oof
***
Sen yoluna, ben yoluma
Herkes gitsin oluruna
***
Haddini bilmek ne güzel şey babam
İnsanı sevmek günah değil babam
Sever görünür kimseyi sevmez
Bir ömür geçse huyu değişmez
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
***
Amaaan, düşman değil hep dostunum
Beklemekten çok yorgunum
Bırak beni sevap işle
Öleceğim bu gidişle, aman
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
Of, oof
-
Bir eski mendili serdim önüme
Yaralı kalbimi koydum üstüne
Sevdana el açan aşk fakirine
Bir Tanrı selamı sadakan olsun
***
Ekmeğim aşımsın, gönül soframda
Sarılıp ısınsam bakışlarında
Gülmeyi unutmuş dudaklarıma
Bir nefes mutluluk sadakan olsun
***
Yıllardır tütmüyor sevda ocağım
Kor gibi yakıver, küller savrulsun
Hasretin sabahsız akşamlarına
Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun
***
Yıllardır tütmüyor sevda ocağım
Kor gibi yakıver, küller savrulsun
Hasretin sabahsız akşamlarına
Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun
***
Ekmeğim aşımsın, gönül soframda
Sarılıp ısınsam bakışlarında
Gülmeyi unutmuş dudaklarıma
Bir nefes mutluluk sadakan olsun
-
Yağmur olsan bir damlacık yağamazsın ki
Aşka benim gönlüm gibi bakamazsın ki
Sen sevmekten, sevilmekten anlamazsın ki
Sen sevmekten, sevilmekten anlamazsın ki
Gönlüm seni sevip nasıl kahrolmasın ki?
Gönlüm seni sevip nasıl kahrolmasın ki?
***
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak seni verdi
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak neler verdi
Verdi, verdi, verdi dert verdi
***
Dinlediğim her şarkı bir aşk hikâyesi
Anladım ki, bu dünya bir dert meyhanesi
Gelen içer, giden içer kaçmış neşesi
Gelen arar giden sorar "Sevda neresi?"
Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi
Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi
***
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak seni verdi
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak neler verdi
Verdi, verdi, verdi dert verdi