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7/24 Dinle Hasret Rüzgarı

Hasret Rüzgarı Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Hasret Rüzgarı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hasret Rüzgarı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hasret Rüzgarı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Hasret Rüzgarı

  • Hasret Rüzgarı

  • Aşkımı Sakla

  • Acaba Nerde

  • Allahım Sen Beni Koru

  • Gönül Nikahı

  • Gözüm Kesmiyor

  • Güzelsin

  • Mevsim Mevsim

  • Ne Katbedersin

  • Nikriz Rüyası

  • Sana Yakışmaz

  • Yağmur Olsan

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