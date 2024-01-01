Orhan Gencebay

Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni Dermansız dert olmaz, dermana sal beni Kaybettim kendimi, ne olur bul beni Yoruldum halim yok, sen gel de al beni. *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni... *** Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni Uzaktan olsa da, razıyım sev beni Razıyım sev beni... *** Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi Can demek, sen demek, gel de gör bendemi Sözümde sitem var, kalpte mi dilde mi Tez elden haber ver, o gönlün elde mi *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni...